El Gobierno oficializó la lista 1.947 productos de Precios Justos

BUENOS AIRES. Este miércoles, la Secretaría de Comercio oficializó los productos que formarán parte de la lista de Precios Justos. La canasta está compuesta por 1.947 productos que tuvieron un aumento inicial del 9% y a partir de marzo quedarán congelados hasta junio.

Según publicó TN, la lista que presentó el Gobierno está compuesta por artículos de consumo masivo, es decir, alimentos, artículos de limpieza, tocador e higiene personal, entre otros. La canasta fue conformada de común acuerdo con 108 fabricantes de productos básicos.

En tanto, la Secretaría de Comercio que preside Matías Tombolini, envió la lista a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y a cada una de las cadenas nacional para que a partir de ese jueves, empiecen a regir los nuevos precios congelados hasta junio.

Desde el Gobierno recordaron que además del sector de consumo masivo, también “está en vigencia una canasta escolar con 316 artículos de librería, que mantendrán sus precios hasta fin de marzo”. Es decir, hasta el fin de la temporada alta en venta de útiles para estudiantes.

Otros congelamientos y lo que pasará con las cuotas de los colegios privados

A la canasta de productos congelados que componen Precios Justos, se le sumará una lista de 49.842 artículos que tendrán un aumento mensual del 3,2%, es decir, un porcentaje ligeramente menor al 4% mensual que existía en el acuerdo de septiembre del año pasado.

Este listado nuevo abarcará un total de casi 500 empresas de 15 rubros distintos, entre los que se encuentran servicios de telefonía celular, materiales de construcción, combustibles, ampliación en el listado de alimentos y productos básicos de higiene y limpieza.

En tanto, las cuotas de los colegios privados están incluidas en la extensión del programa Precios Justos y desde febrero hasta junio podrán aumentar hasta un 3,5% mensual en promedio. Asimismo, el Gobierno incluyó productos de la canasta escolar.

Nuevo sistema de monitoreo para el cumplimiento del acuerdo

Para este lanzamiento, desde Comercio explicaron que esta extensión de Precios Justos tendrá un nuevo sistema para controlar si los supermercados y las empresas respetan el acuerdo. Para ello, se utilizará un software desarrollado en conjunto por Arsat y Amazon, que permitirá llevar adelante un control minucioso de la evolución de los precios.

Según estableció la Secretaría de Comercio, esta nueva tecnología va a permitir monitorear la evolución de los precios día a día. Y de esta forma, evaluar productos específicos en supermercados individuales y otros puntos de venta.

Como es habitual con este tipo de programas, no alcanzará a algunas zonas del interior del país, porque es un acuerdo con cadenas nacionales de supermercados. Por caso, en el interior de Misiones, no existen estas cadenas y los comercios no se regirán por estos valores “congelados”.

Por otra parte, surge la interrogante sobre qué ocurrirá con los precios congelados una vez que concluya el periodo del acuerdo. Según diversos economistas, lo que suele ocurrir es que los comercios y fabricantes aplican aumentos equivalentes a la inflación que se produjo en los meses en que estuvo vigente el acuerdo con el Gobierno. Así pues, se podrían dar subas considerables, una vez que concluya el programa Precios Justos.

La Nueva Lista de Los Produ… by José Mauricio Martínez