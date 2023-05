La importación de alimentos generaría quiebre de las empresas y afectaría a las economías regionales

El viernes, el Indec dio a conocer que la inflación de abril fue de 8,4% y el interanual fue del 108%. En ese contexto, para hablar del tema y de las medidas que anunció el gobierno para “contrarrestar”, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro se consultó sobre el tema con el contador y economista Raúl Karaben, quien al respecto declaró: “creo que las medidas que han tomado es más de lo mismo y más profundización del problema, porque si querés bajar la inflación no es aumentando las tasas de interés que la vas a bajar, sino es al revés”, explicó Karaben.

En esa línea agregó: “la inflación, si bien fue 8,4 la general, en alimentos fue 10 y algo, en indumentaria y ropa fue 11 y pico y eso lo ves en alimentos puntuales, inclusive en lácteos ha estado cerca del 30 por ciento, o sea hay productos que han subido muchísimo y lo que más subió, insisto, hay muchos alimentos que no, pero sí los alimentos esenciales”.

“Lo que tiene que ver con alimentos es lo que más te impacta y es lo que la gente siente, porque cuando la gente va al supermercado y ve como digamos llena su carrito y lo que vale, ahí es donde la gente se da cuenta realmente del efecto que tiene. Hoy comprar alimentos es prácticamente casi prohibitivo, y esto claramente aumenta la pobreza, el descontento, mal humor social está a flor de piel”, afirmó Karaben.

También se refirió a la decisión del gobierno de importar alimentos: “vamos a traer eventualmente de otros países. Básicamente me parece que acá hay algo que no está escrito, pero quiere decir traer de China, porque por otros lados han hecho acuerdos de que lo que viene con Yuan no entraría en las SIMIs y se liberaría más rápido. Eso va a profundizar el problema en largo plazo, o puede solucionar en uno o dos meses trayendo productos más baratos de otros países”, explicó el economista.

“Argentina es esencialmente productora de alimentos y resulta que lo que vamos a hacer es exactamente al revés, tener alimentos de otros países es prácticamente pegarse un tiro en los pies, porque trayendo alimentos de otros países, es provocar quebrar alguna empresa local, o que los productores locales de economías regionales no tengan posibilidad de vender sus productos porque tienen que competir contra este”, precisó Karaben.

“Traemos arroz de China en lugar de consumir el arroz local, traer productos de afuera y no de los productos locales. Entonces, solucionas un problema puntual, pero está generando un gran problema que es que tus productores, tu gente que trabaja acá deja de producir y vender, profundizas más la crisis interna”, detalló.