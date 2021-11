El “hombre gato” fue declarado culpable de los crímenes de su madre y su tía en Mendoza

Foto vía Telam

Un tribunal popular de Mendoza encontró culpable al israelí Nicolás Giled Pereg por los crímenes de su madre Pyhria Saroussy y su tía Lily Pereg. El fiscal Fernando Guzzo le pidió al jurado que declare culpable al imputado por ambos homicidios, al considerar que cometió un “asesinato despiadado” con “plena conciencia de la criminalidad de sus actos”, informó el portal TN.

En tanto, la defensa del hombre que se cree gato había solicitado que lo declarasen inocente, y para ello se basaron en la pericia de psicólogos y psiquiatras que determinaron que padece parafrenia y, por lo tanto, debía ser considerado inimputable.

Tras escuchar los alegatos, el acusado hizo uso de sus últimas palabras y dijo: “A mí me están culpando a la fuerza. Intentan decir que hice cosas que yo no hice. Buscaron la forma de acusarme de la desaparición (de mi madre y mi tía) por eso me hicieron los allanamientos y me secuestraron las armas”.

Luego, al querer dar su versión de los hechos, sostuvo que la Policía hizo cuatro operativos en su casa y no encontró nada, dijo que lo detuvieron y le incautaron tres armas: “Y justo ahí, al día siguiente, encontraron (enterrados) supuestamente los cuerpos”. En este sentido, agregó: “Quiere decir eso (que la Policía y la Fiscalía) plantaron los cuerpos y no voy a creer que mi madre está muerta hasta no ver el cuerpo”.