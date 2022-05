Hasta el miércoles se puede completar el censo de manera online

Las personas que decidan responder al cuestionario censal desde cualquier dispositivo digital con conexión a internet, podrán completar la información de todos los integrantes de su hogar hasta las 8:00 hs de este miércoles .

Para responder el Censo Digital

Ingresar al sitio web censo.gob.ar y buscar el botón del Censo Digital (en la parte superior derecha del sitio web) Luego es necesario generar el código único de la vivienda.

Generar el código único

Presionar el botón ‘Generar código’ e ingresar los datos de DNI, libreta cívica o libreta de enrolamiento.

El código se puede descargar de la página. En ese sentido, aconsejan anotarlo o hacer una captura de pantalla.



Además, se envía al correo electrónico que se registró al inicio del Censo, por lo que aconsejaron revisar la carpeta de no deseados.



Las personas que no elijan la nueva modalidad digital podrán responder las preguntas en la entrevista directa que se les realizará el 18 de mayo, decretado feriado nacional, cuando los censistas visitarán más de 15 millones de viviendas y recogerán información de unas 46 millones de personas en todo el país, de acuerdo a las estimaciones del Indec.



El objetivo del Censo Digital es ahorrar tiempo a la población y a los censistas.

Preguntas y respuestas del censo online

-¿Estará resguardada la información brindada durante el Censo Digital?



-Toda la información será protegida mediante “un estricto protocolo de seguridad informática”, y será almacenada en los servidores de Arsat bajo “técnicas de anonimización, encriptación y gobernanza de los datos”, de acuerdo con la Ley 17.622, el Decreto 3.110/70 y la Resolución del Indec 181/2020.

–¿Es obligatorio responder el censo?



-Sí. Todas las personas que habitan el país tienen que responderlo, según el Decreto 726/2020. Quienes no respondan o mientan sobre los datos, deberán pagar una multa. Según la Resolución 35/2022 publicada en el Boletín Oficial, la multa mínima es de $1.076,36, mientras que la penalidad máxima puede alcanzar los $106.799,35.



-¿Es feriado el 18 de mayo?



-Sí. Entre las 00:00 y las 20:00 del día del Censo no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos ni reuniones públicas. Tampoco podrán estar abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios (Ley 24.254).



Además, el transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados.



–¿Cómo identificar a las personas censistas?



-Tendrán una pechera con la imagen del Censo y una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI). No es necesario que ingresen a tu hogar.