Una nena de 11 años murió tras ser atacada por motochorros cuando iba a la escuela

Foto: Eliana Obregón/ Télam

Una niña de 11 años murió este miércoles luego de ser víctima de un asalto cometido por motochorros que la atacaron y arrastraron para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando al colegio en el partido bonaerense de Lanús y por el caso esta tarde quedó aprehendido un adolescente de 14 años, informaron fuentes policiales, judiciales y del municipio al portal Télam.

El sospechoso, que por su edad es inimputable, quedó alojado en la comisaría 5ta. de Lanús, ubicada en la calle Warnes al 3000 de Villa Diamante, donde esta tarde estaba la cúpula policial y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y quedará a disposición del Fuero Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

En tanto, allegados a la víctima convocaron a una movilización esta tarde para reclamar justicia por la muerte de la niña, identificada como Morena Domínguez, y más seguridad en la zona.

“Esas cuadras donde está el colegio es zona de nadie. Muchas veces reclamaron seguridad. ¿Tiene que perder la vida un chico para que haya seguridad?”, se preguntó María Domínguez, la madre de Morena, quien se encuentra en la provincia de Salta, donde viajó para bautizar a otro de sus hijos.

En diálogo con el canal A24, la mujer hizo así referencia a la zona dónde se encuentra emplazada la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, donde asistía la niña.

“Mi hija arregló con mi mamá lo de ir caminando a la escuela. No estuve nunca de acuerdo de que vaya sola”, sostuvo la mujer, visiblemente conmocionada.

“Sé que no me la van a devolver más -dijo la mujer entre lágrimas-. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto, pido justicia por mi hija”.