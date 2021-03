Aseguran que se llevaron 300 mil pesos de la cuenta de Diego Maradona el día de su muerte

Luego de que Claudia Villafañe irrumpiera en el programa Polémica en el Bar, arremetiendo contra Rocío Oliva y Mauricio D’Alessandro, salieron a la luz datos reveladores sobre el manejo del entorno de Diego Maradona con los fondos del Diez.

“La gallina de los huevos de oro. ¿A qué se refiere Claudia? A que ahora lo que busca la justicia, es dónde está la plata de Diego Armando Maradona“, comentó Diego Leuco este miércoles en Telenoche. “Está pidiendo la justicia las cuentas bancarias, que abran las cuentas bancarias que en el juzgado civil y comercial de la Plata, donde se está tramitando la sucesión de Diego, vaya directamente a la fiscalía de San Isidro. Quieren saber el movimiento de la plata.”, agregó.

¿Por qué el movimiento de la plata? Porque en las últimas horas se acercó información a lo fiscales, a los investigadores de San Isidro. Por ejemplo, que el día de la muerte de Diego, el 25 de noviembre, retiraron casi 300 mil pesos de una sucursal de un banco“, dijo Rodrigo Alegre.

¿Por qué figura en la sucesión? Porque esa plata no tendría que haberse retirado por ventanilla de una sucursal de un banco español en Puerto Madero a nombre de Diego. Alguien, con un poder, fue a la ventallina y se llevó el día de la muerte de Diego, 300 mil pesos. Diego murió, nos comunican a todos los periodistas al mediodía, pero la Junta médica va a determinar el horario de la muerte. En concreto, esa plata no le corresponde. El horario no se sabe. Tienen el nombre de la persona pero están pidiendo la filmación y el comprobante del retiro y el horario del retiro y la cámara de seguridad del retiro”, resaltó Alegre.

“En la sucesión figura que en los últimos 40 días se llevaron de las cuentas de Diego 4 millones y medio de pesos. Morla es la persona que tiene el poder sobre Diego Maradona, y a su vez la justicia tiene información que hay otros poderes que Morla dio para poder manejar las cuestas de Diego Maradona“, concluyó Alegre.

“En estos momentos la justicia entiende que Maradona era un auto sin frenos, esto es lo que sospechan los investigadores. ¿Por qué? Porque Diego, según hablan Cosachov y Luque, padecía una demencia alcohólica, esto es lo que se habla en los chats. Diego no tenía forma de valerse por sí mismo, con Diego podían hacer cualquier cosa. Por eso, la investigación está yendo del homicidio culposo a un homicidio simple con dolo eventual”, aporto Barbano.