Opinión: “para que quieren luz si es de día”

Imagen ilustrativa

Los cortes siempre frecuentes, las facturas engañosas y con aumentos desmedidos, y un servicio que nunca muestra mejoras son un combo explosivo para los misioneros que tratan de mantener la calma pero el rumor ya se empieza a convertir en un grito a viva voz.

Los vecinos de la chacra 95 revelaron que durante el año pasado les aumentaron más de un 600% las tarifas de luz. El mismo aumento que los sueldos provinciales… ¿o no?

Nadie te avisa cómo ni cuándo te van aumentar la luz, es una ruleta rusa que un poco te paraliza cuando abrís el mail o cuando ves que un papel con los colores naranjas se desliza por debajo de la puerta de tu casa.

Ni hablar de que el servicio no mejora a la par de los aumentos, caen dos gotas y reza tener el celular cargado y alguna luz de emergencia para seguir llevando tu vida con cierta normalidad. O bien, mejor, para que no queden dudas de que pagamos una luz carísima y el servicio no acompaña, volvamos al 26 de febrero cuando un apagón invadió toda la provincia dejando a algunos vecinos por más de 10 horas sin luz.

Misiones Cuatro escucha a los vecinos quejarse diariamente de la incapacidad para resolver los problemas de los usuarios. Hace unos días, Claudia compartía su experiencia luego de 17 horas sin luz sosteniendo que “Me siento manoseada sinceramente, porque lamentablemente no es la primera vez que tengo un problema con Emsa hace unos años atrás me entró 320 de luz, me quemó televisores computadoras, un montón de artefactos”. No solo no te ayudan, sino que te complican.

No acompañamos la violencia, pero Hector en las oficinas de Emsa hace unos días dejó en claro que la inoperancia del sistema es total y que la paciencia de los vecinos ya no da para más.

Pero más allá de las sensaciones propias de cada usuario, no mentimos cuando decimos que los misioneros pagamos una de las tarifas más altas del país.. Si el servicio fuera ejemplar, podemos discutirlo pero la realidad es muy diferente.

El Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, en su análisis de las tarifas en 2023, ubica a Misiones en el TOP 5 en cualquiera de los grupos de usuarios.

Para comprender, altos ingresos serían aquellos que no reciben ningún subsidio. En otras palabras y para ser bien claros, Misiones y Neuquén liberan el ranking de la energía eléctrica más cara del país. Eso sí, con apagones de por medio y cortes de luz cada dos gotas.

Igual, según el gobierno provincial, el tarifazo que oficializaron en enero de este año“busca garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico en la provincia, al tiempo que se brinda transparencia en la asignación de costos y subsidios”. Lo de la transparencia lo dejamos para un próximo capítulo..