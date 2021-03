BUENOS AIRES. Alberto Fernández confirmó este lunes que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le pidió “dejar el cargo”, por lo que anticipó que deberá encontrar un “reemplazante” para ese puesto. Losardo, amiga y socia del presidente, está muy debilitada en medio de las presiones del kirchnerismo, que busca acelerar las reformas judiciales y mira con desconfianza el avance de las causas por corrupción que comprometen a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, dijo el presidente en una entrevista con C5N, en la que ratificó que, de todos modos, quiere que Losardo “siga trabajando” en el equipo de gobierno.

Según LPO, la ministra le había planteado al presidente que estaba “cansada”, lo que fue ratificado por Alberto, para quien Losardo está “desgastada” por no pertenecer a la política.

El posible reemplazante de la ministra

Asimismo, el presidente se refirió a las versiones que indican que el rionegrino Martín Soria sería el elegido para reemplazar a Losardo. “En estos días lo vamos a estar resolviendo, no tengo ningún apuro”, dijo. Aunque negó que la eventual llegada del ex intendente de General Roca estuviera vinculada a un avance del kirchnerismo en el gabinete, es evidente que el perfil de Soria está claramente alineado con la ex presidenta.

“Hasta donde yo me acuerdo, Soria estuvo enfrentado al kirchnerismo”, dijo Alberto y recordó que María Emilia Soria, actual intendente de Roca y hermana de Martín, “votó el desafuero de De Vido”. “Lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos. Y lo que los atormenta es que tengamos una mirada en común sobre lo que pasa en la Justicia. Y los dos tenemos una mirada en común, con una diferencia: ella tiene un padecimiento que yo no tengo”, continuó el mandatario, que asume públicamente, la cruzada de la vicepresidenta contra la justicia federal.

Las presiones a Losardo

A Losardo, el kirchnerismo duro le reclamaba que no defendió enfáticamente la Reforma Judicial impulsada por el gobierno. También la cuestionaron por no adherir a la idea del “lawfare” de Cristina Kirchner, casi la única explicación –política, no judicial- que esgrime el kirchnerismo duro para el avance de las causas por corrupción contra la ex mandataria y ex funcionarios y dirigentes del espacio.

Cuando Losardo dijo, días atrás, que la comisión bicameral para controlar a la justicia no sancionará jueces, porque “eso no es constitucional”, pareció asumir que ya no será la ministra de justicia. Ahora, asumirá otro funcionario. Probablemente, obediente a los lineamientos del Instituto Patria.