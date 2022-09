Ataque a Cristina Kirchner: se podría perder una prueba clave del caso

BUENOS AIRES. El celular de Fernando Sabag Montiel podría convertirse en una prueba inutilizable, pues, cuando se lo sometió a un aparato especial para lograr abrirlo, los peritos dieron con la leyenda de reseteo desde fábrica, lo que podría hacer imposible recuperar datos del dispositivo electrónico.

Según publicó Clarín, la jueza María Eugenia Capuchetti citó a declaración testimonial este domingo a los peritos que intervinieron en el procedimiento. El trabajo sobre el teléfono del atacante de Cristina Kirchner era una de las tareas ordenadas para determinar si actuó de forma individual o como parte de una organización.

Sin embargo, la pericia sobre el teléfono era clave para poder reconstruir los días previos del imputado que decidió gatillar dos veces una pistola Bersa contra la vice cuando ella retornaba a su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.

“Teléfono reseteado de fábrica” es la leyenda con la que, según fuentes judiciales, se encontraron los especialistas que, después de dos días, avanzaron sobre el análisis del celular de Fernando Sabag Montiel. Al respecto, hay varias especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido: que el propio Sabag lo reseteara antes de perpetuar el ataque, que un cómplice –a distancia– lo reseteara, o que hubo impericia entre los técnicos que manipularon el teléfono antes de llegar a la PSA.

El dispositivo electrónico conservado en un sobre de papel madera quedó bajo la custodia del juzgado federal a cargo de Capuchetti, después de los fallidos intentos de los especialistas de las fuerzas federales para abrirlo.

El reseteo de fábrica en medio de la manipulación de los investigadores

De acuerdo con el mencionado diario, se requería un sistema especial para poder ingresar al contenido del dispositivo electrónico, ya que no se contaba con la contraseña. Y fracasaron todas la pruebas para sortear la dificultad. Incluso sometiendo el aparato al sistema con el que buscaban ingresar. No obstante, al no contar con la contraseña de acceso, todas las pruebas fueron negativas.

La primera decisión fue volver a resguardar el celular bajo la custodia del juzgado federal y después volver a periciarlo con un programa más moderno con el que cuenta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Así fue que el dispositivo electrónico fue conectado a este sistema y allí los especialistas dieron con el “reseteo de fábrica”. Esto puede significar la pérdida de una prueba clave en la causa que investiga el atentado.

En función de estas últimas novedades en el expediente, fuentes judiciales señalaron a Clarín que desde las 9 de este domingo fueron citados a prestar declaración testimonial los peritos que manipularon el teléfono celular.

En el marco de este expediente caratulado de tentativa de homicidio y cuyo único imputado -por ahora- es el joven de origen brasileño de 35 años, la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, ordenaron pericias también sobre la Tablet HP secuestrada durante el allanamiento de la propiedad de la calle Uriburu donde se alojaba Montiel.

Esta línea de investigación, junto con los perfilados que se ordenaron sobre las cuentas de redes sociales y la utilización de las mismas, buscan determinar si el imputado procedió de forma individual o si su ataque contra la vicepresidenta, fue parte de un plan premeditado en el intervinieron más personas.

Foto: Televisión Pública Argentina, vía AP

La investigación de las imágenes de las cámaras de seguridad y del accionar de la custodia de CFK

Por otro lado, la jueza ordenó analizar las imágenes obtenidas de las diversas cámaras de seguridad ubicadas en las adyacencias de la vivienda de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta. “Para reconstruir los días previos, así como el recorrido del mismo jueves”, explicaron fuentes de la causa.

Desde que se dio inicio al expediente, el mismo ya acumula más de diez cuerpos de documentación y medidas de prueba requeridas. Asimismo, incluye las 23 declaraciones testimoniales tomadas durante el viernes y que tuvo como protagonistas a las fuerzas de seguridad que tienen a su cargo la custodia de la vicepresidenta.

Una de las líneas de investigación apunta al rol del personal que depende de la División de Custodia y que debe velar por la seguridad de Cristina Kirchner. Desde el Ministerio de Seguridad ya se iniciaron los sumarios administrativos correspondientes donde se estudia el comportamiento de los custodios. Por lo que se vio en las imágenes que captaron el momento del ataque, los custodios cometieron numerosos, groseros y graves errores, incumpliendo los protocolos más elementales.