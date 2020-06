Basterra admitió que no sabía del anuncio de la expropiación de Vicentín

BUENOS AIRES. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, reconoció que no estaba al tanto de que el Alberto Fernández anunciaría la expropiación de la cerealera Vicentin. El funcionario, que no participó de la conferencia de prensa del lunes pasado en Casa Rosada, dijo que había estado presente en varias reuniones en las que se discutió sobre el futuro de la firma. Pero admitió que desconocía la decisión presidencial de avanzar con la estatización.

“Yo no estuve en esa parte. Sí estuve en el sentido de la medida”, opinó el ministro en declaraciones radiales. “Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta. Acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado Nacional sea actor partícipe. En esa parte estuvimos involucrados. El instrumento y la oportunidad… no podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida”, continuó.

Consultado sobre su ausencia en la conferencia de prensa en la que Fernández anunció la expropiación, Basterra respondió: “Yo soy apenas un ingeniero agrónomo, pregúntele a los expertos en comunicación por qué no estuve”.

Según recuerda el portal LPO, el anuncio de intervención y expropiación de una de las principales agroexportadoras del país se realizó el lunes pasado y el Presidente estuvo acompañado por el ministro de Producción, Matías Kulfas; la senadora Anabel Fernández Sagasti y el interventor Gabriel Delgado.

Sin embargo, el ministro de Agricultura fue sumado recién a las conversaciones el jueves de la semana pasada cuando Alberto recibió en Olivos al CEO de la empresa, Sergio Nardelli.