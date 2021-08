Corrientes: el triunfo de Valdés “fue una paliza” al Frente de Todos

CORRIENTES. Para el periodista correntino Mariano Vallejos, la victoria aplastante de Encuentro por Corrientes, la alianza de partidos que propuso al actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, para un nuevo periodo, se vinculó a la “apatía” y el “vacío de propuestas” que mostraron los candidatos del Frente de Todos. Sin embargo, para Vallejos este resultado no se puede nacionalizar, entre otras cosas, porque el gobernador reelecto no mencionó al espacio de Juntos por el Cambio, en su discurso de victoria.

Valdés consiguió su reelección con el 76,76% de los votos, luego de que se terminara de escrutar el 99,06% de las mesas, en los comicios que se realizaron este domingo para elegir gobernadorm, legisladores provinciales, intendentes y concejales en 57 municipios. Sólo en dos municipios, Encuentro por Corrientes no logró imponerse.

Los cómputos difundidos por la Junta Electoral de la provincia exponen que en la categoría gobernador, la alianza gobernante ECO+Vamos Corrientes obtuvo el 76,76% de los votos, mientras que el Frente Corrientes de Todos, que postulaba como candidato a gobernador a Fabián Ríos, apenas cosechó el 23,24% de los sufragios.

“Fue un batacazo casi integramente de la UCR”, opinó Vallejos, insistiendo en que “se impuso con un amplísimo margen sobre el Frente de Todos”.

En esta línea, el cronista insistió en que este resultado no se puede atribuir al frente Juntos por el Cambio. “Valdés se refirió a su partido (la UCR) y no hizo alusión a esta alianza. Muchos de sus socios (de JxC) quisieron prenderse de su victoria de cara a las PASO del 12 de septiembre”, subrayó.

“Salvo en dos localidades muy pequeñas, Encuentro por Corrientes, alianza de 32 partidos, se impuso en todas las categorías. En intendentes, Gobernador y vice, senadores y diputados provinciales. Fue una paliza al peronismo”, enfatizó Vallejos. Y subrayó que, a su criterio, hubo un “vacío de propuestas del peronismo. Con candidatos que se definió en último momento y que mostraron apatía y desgano en la campaña”, precisó.

Foto: Germán Pomar/cf/Telam

Consultado por MisionesCuatro sobre la situación sanitaria de Corrientes, en el contexto del coronavirus (Covid-19), Vallejos destacó que actualmente, toda la provincia está en Fase 5 de distanciamiento, con casi todas las actividades habilitadas. “Ayer, Valdés anunció que la capital correntina avanzaba a fase 5. Estaba en fase 3 desde mayo. No se podía hacer deportes, ni circular por la vía pública, después del mediodía”, recalcó.

“El último reporte oficial arrojó 63 casos nuevos, pero ayer casi no hubo testeos por las elecciones. A la fecha hay 1.473 fallecidos. Esperemos que las repercusiones de las caravanas de festejo (electoral), no sean negativas”, reflexionó el periodista, dando cuenta de que no se cumplió con el distanciamiento social en el marco de la victoria del oficialismo correntino.

“Se descarta que la balacera a Arias, haya sido un ataque con fines políticos”

Por otra parte, Vallejos puso de relieve que el gobernador Valdes, en sus primeras palabras tras confirmarse la victoria, se refirió al atentado con arma de fuego que sufrió el diputado Miguel Arias, días antes de los comicios. “Le mandó un abrazo y se puso a disposición. Arias continúa evolucionando por suerte”, contó Vallejos.

Respecto de las declaraciones de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien estuvo en la provincia tras la balacera contra Arias, y “en una radio porteña dijo que había dos sospechosos en la mira de las fuerzas federales, esto fue desmentido por la policía provincial”, manifestó el periodista. De acuerdo con su información, el fiscal Facundo Sotelo, no descarta ninguna hipótesis, pero no hay sospechosos en la mira. E incluso, se investiga que pudo tratarse de una bala perdida. “Se descarta que haya sido un ataque con fines políticos”, resaltó el periodista, añadiendo que desde el Frente de Todos, “quisieron encasillarlo en ese marco”.