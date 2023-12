Dengue: Desde Activar piden informes sobre la situación epidemiológica en Misiones

El diputado provincial de Activar, Germán Kiczka, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro sobre el proyecto de comunicación que se presentó en la Legislatura, donde se solicita información sobre la situación epidemiológica en la provincia.

“Me acompañó en el pedido el diputado Pedro Puerta y también los demás diputados del interbloque”, afirmó el legislador.

“No hay información, no hay datos, sabemos de común conocimiento que hay una epidemia importante del dengue con muertes que son oficiales y, por otro lado, también en Aristóbulo hubo un caso particular que una persona pequeña se le diagnosticó con una neumonía, volvió a su casa, falleció, aparentemente fue dengue”, declaró.

Respecto a la solicitud hecha, señaló: “lo que le solicitamos en este proyecto de comunicación es un informe nivel estadístico de saber en los hospitales que hay registrados, la cantidad de personas infectadas, el nivel de gravedad de cada uno de los casos, qué medidas también se están tomando al respecto”, explicó el diputado.

“El dengue es una situación crítica en Misiones con el desarrollo de los mosquitos. Entonces, queremos saber si el gobierno está haciendo las fumigaciones correspondientes en las zonas más vulnerables, si se están tomando medidas, qué protocolos se están teniendo para estos casos, porque falta un poquito de eso, saber conocer la situación del caso”, precisó Kiczka.

“Vamos a insistir, todavía estamos dentro de los tiempos normales para que nos respondan y, si no se da el caso, vamos a seguir insistiendo. Yo estuve charlando, tuve una reunión con el presidente del Concejo Deliberante de Concepción de la Sierra, me contaba que el municipio sí ha tomado cartas en el asunto con lo más básico, si se quiere, pero que es fundamental, primero, concientizando a la población el tema de la limpieza de los patios, de los recipientes que puedan obtener agua y todas esas cuestiones y detalles que cada uno de su hogar debe y puede hacerlo”.

“Por otro lado, ellos mismos están en un proceso de limpiado de baldíos, de desmalezamiento porque eso también afecta muchísimo el tema de los pastizales, la suciedad en estos baldíos, es una forma de reducir ampliamente la posibilidad de contagio o más bien el desarrollo del mosquito”, declaró el diputado.

Asimismo, apuntó a la falta de información “Lo crítico acá quizás es la desinformación, la falta de un conocimiento exacto de la situación, de lo que está pasando, de informar a la gente, de transmitir los cuidados que cada uno puede tener, sobre todo porque hay una epidemia crítica. Es una enfermedad que realmente causa estragos en cuanto al dolor, malestar, pero aparte ya ha habido muchos casos de fallecimiento, lo cual lo ponen a un nivel mucho más urgente o de mayor necesidad de resolverlo”.

“Para tomar cualquier tipo de medida, lo fundamental es la información, los datos estadísticos, tener un conocimiento de causa, que es lo que a veces nosotros reclamamos que está faltando en esta provincia, pero, sobre todo, ver centros que sean más críticos que otros y atacar más fuerza en cada uno de los lugares te da la posibilidad de hacer una proyección, un plan, una estrategia para combatir, pero con falta de información es muy difícil lograr algo”, expresó Kiczka.

“En Misiones es un tema que ya viene trayendo hace muchos años, y ya debería haber un protocolo un poco más específico, más marcado, empezar con anticipación, no esperar que empiecen a aparecer casos críticos y muertes para comenzar a actuar, sino, prevenir con anterioridad”.

Respecto a las respuestas del proyecto señaló: “vamos a insistir, todavía estamos dentro de un tiempo normal, aunque la situación amerita que las respuestas sean urgentes. Así que vamos a ver cómo avanza y vamos a seguir insistiendo y tratando de que se resuelva”, expresó Kiczka.