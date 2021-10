Desmienten denuncia difamatoria del diputado renovador K Roque Gervasoni

POSADAS. En medio de la inminente reapertura del puente San Roque González de Santa Cruz, un tema que no estaba en la agenda del gobierno de la Renovación pero se transformó, por la presión social, en un reclamo al gobierno naiconal, se conoció un explosivo audio en el que una mujer proponía bloquear el paso fronterizo y así impedir un “aluvión de votos” de paraguayos al oficialismo nacional y provincial.

A ese audio, el diputado provincial de la Renovación K, Roque Gervasoni, se lo atribuyó a la ex titular de la CIPP y ex candidata a concejal Norma Blanco, quien este miércoles negó de plano las acusaciones, que consideró “difamatorias”.

“Me parece irrespetuoso de Gervasoni publicar y afirmar algo así con mi nombre y el nombre de mi negocio”, denunció Blanco, en contacto con MisionesCuatro. Asimismo, la empresaria consideró la acusación de Gervasoni “una verdadera difamación, porque no tengo nada que ver” con el audio en cuestión.

En cuanto al origen del audio, Blanco dijo ignorarlo “totalmente”. “Me parece una falta de respeto. Escucho el audio y no soy yo”, insistió la ex titular de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas. Repreguntada sobre si podría acudir a la Justicia por la difamación de Gervasoni, la comerciante admitió: “No me faltan ganas de hacer una denuncia”.

Respecto de la reapertura del puente y la posibilidad de un tránsito interfronterizo, Blanco remarcó: “Con las asimetrías (comerciales conParaguay) venimos hace 30 años. En este momento, la diferencia cambiaria nos beneficia. Vendrán ellos (los ciudadanos paraguayos) a comprar, hasta que dure este momento beneficioso”, comentó.

“Que vengan los hermanos paraguayos”, expresó Blanco, aunque admitió: “Nos preocupa el desabastecimiento que pudiera haber de productos básicos, pero hay otros rubros que se pueden beneficiar”.

La denuncia de Gervasoni y el audio de la polémica

Desde su cuenta de Facebook, el diputado renovador K Gervasoni acusó: “Norma Blanco de Cambiemos y titular de la Librería 6 de junio quiere cortar la circulación en el puente (…) Cambiemos quiere instalar la idea del fraude y ahora piqueteros”, sostuvo el llamado “diputado troll”, por el uso de las redes sociales para difamar a dirigentes de la oposición.

En el audio en cuestión una voz femenina sostenía que “no podemos permitir que nos invadan (los paraguayos) y que sigan haciendo lo que quieran”. “Les propongo ir al puente, que nos sumemos todos los que podamos, que no nos escondamos -porque después no vamos a llorar por no haber hecho nada- y cortemos. Preparemos carteles para expresar que, si quieren abrir el puente, que lo hagan después de las elecciones”, sostiene la voz que Gervasoni le atribuyó a Blanco, difamándola.

“Que se abra el puente antes de las elecciones significa que ya estamos comiendo caca, y yo no quiero caca, así que les pido por favor que tomemos conciencia y cortemos (el puente). Tenemos que hacer ruido y no permitir que abran el puente antes de las elecciones. Si abren el puente son miles que los van a venir a votar. Y lógicamente esos votos no van a ser para nosotros. Van a ser para ellos y vamos a terminar muy mal. Acá ya estamos invadidos de mierda y va a ser peor si permitimos esto”, concluye la mujer en el audio viral.