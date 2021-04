El Gobierno anunció un bono de $6500 para el personal de salud

El Gobierno pagará un bono de $6500 por tres meses al personal de salud en medio de la escalada de contagios por la segunda ola de coronavirus. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández. “Es un bono para que los ayude a sobrellevar el mayor esfuerzo que sin dudas les insumirán los próximos meses”, dijo el mandatario en un acto en el que se detallaron inversiones estatales para reforzar el sistema sanitario.

El Presidente detalló que la suma extraordinaria se cobrará en los próximos 3 meses y llegará a 740.000 trabajadores del sistema de salud argentino, un 15% más de las personas que recibieron plus salarial durante el 2020, también por la pandemia.

En ese sentido, Fernández aseguró que valora el trabajo de médicos y enfermeras y enfatizó que en el bono a cobrar se sumaron 100.000 beneficiarios. El anuncio se produjo luego de la polémica desatada por sus declaraciones de la semana pasada referidas a un “relajamiento” del sistema de salud, aunque aseguró que fue malinterpretado y pidió disculpas.

“Estamos anunciando el aumento de camas, la construcción de más hospitales y también anunciamos que durante los próximos tres meses al personal de la salud les vamos a sumar a sus ingresos la suma de $6500 mensuales. Un bono que les ayude a sobrellevar un mayor esfuerzo.”, indicó Fernández en un acto que encabezó desde la Casa Rosada.

En el acto, estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Salud, Carla Vizzotti, en tanto que también participaron de forma virtual los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y de Neuquén, Omar Gutiérrez.

El Presidente remarcó que el Gobierno seguirá trabajando para “conseguir las vacunas” y se quejó de que “se ha puesto de moda esto de decir que no hay vacunas”. “En el mundo no hay vacunas. Pero tengo la tranquilidad de decir que somos de los pocos países en el mundo que sigue recibiendo vacunas y sigue vacunando a sus ciudadanos”, resaltó.

“Hemos recibido menos vacunas de las que deseábamos, pero mucho más de las que se pueden recibir en el mundo. Los contratos no pudieron cumplirse como esperábamos. Vamos a seguir consiguiendo vacunas y pedirles a todos que nos ayuden, que no hagan política con la pandemia. La pandemia tiene que ver con la salud de la gente, no con una elección ni con serle simpático al electorado”, manifestó el mandatario.

En una clara crítica al gobierno porteño. que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, el jefe del Estado expresó que “a la hora de educar a nuestra gente es muy importante que los maestros estén vacunados” y comentó que “la Ciudad de Buenos Aires es la anteúltima y sólo vacunó al 14% del personal de la educación”, informó el portal TN.