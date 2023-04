“El Presidente que viene en la Argentina tiene que tener autoridad”, dijo Miguel Pichetto en el relanzamiento de su precandidatura presidencial

Foto: Infobae

El auditor general de la Nación y líder del Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Ángel Pichetto, relanzó su precandidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio con un acto realizado este miércoles 26 de abril en el club Ferro Carril Oeste.

Estuvo acompañado dirigentes de su fuerza y de otros espacios que integran Juntos por el Cambio, como el candidato a gobernador bonaerense Diego Santilli; el ex gobernador misionero Ramón Puerta; el candidato a intendente de Quilmes Martiniano Molina; los sindicalistas Dante Camaño y Marcelo Peretta; el ex gobernador de Salta Juan Carlos Romero; el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino; Claudia Rucci, la hija de Carlos Reutemann, Cora Reutemann y Florencia Arietto, entre otros.

“Tengo experiencia. Tengo un mundo de ideas alimentado por toda esta gente que me acompaña en el plano económico, en la política exterior, que son hombres y mujeres que han estado en las relaciones exteriores del país. Pero también quiero decirles que el Presidente que viene en la Argentina tiene que tener autoridad. ¿Qué significa esto? Que el poder tiene que estar en la Casa Rosada, no afuera. No puede haber un Presidente con tutorías o decisiones fuera de su figura”, expresó Pichetto durante su alocución.

“Vengo a ofrecer una vida dedicada al servicio público, vengo a ofrecer experiencia, los temas de la Argentina los conozco, sé cuáles fueron los errores. Nuestra visión del país no es pesimista, tenemos un plan una propuesta y un equipo para gobernar el país, sabemos para donde sale la Argentina: por la producción y el trabajo“, destacó.

“Se terminó un ciclo en el país y viene otra etapa con diálogo político que es imprescindible. No hay que tenerle miedo al diálogo es inherente a la política. Llegó la hora de pensar en la Argentina y que la Argentina funcione“, declaró.

En otro pasaje de su extenso discurso remarcó: “El derecho a la propiedad privada no es cualquier derecho, porque sino ninguna empresa va a generar empleo, la propiedad es un derecho que está en la constitución, los que vengan a invertir en petróleo, gas y minería tienen que tener reglas claras, la salida de la Argentina va por ahí, por la revolución de la energía y de la minería“.

“El presidente que viene en la Argentina tiene que tener autoridad, el poder debe estar en la Casa Rosada, con el presidente, no fuera de la Casa Rosada, no se pueden tomar decisiones fuera de la figura presidencial. Ha degradado este presidente la autoridad presidencial, hay que tener coraje y el cuero duro para hacer el cambio en la Argentina, hay que tener equilibrio emocional, hay que tener bajo nivel de emociones y mucha racionalidad”, expresó Pichetto.