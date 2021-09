González: “Soy radical y que la gente determine quién es el candidato, legitima la candidatura”

POSADAS. Para el precandidato a diputado nacional por la lista “Adelante Misiones Gustavo González (UCR – JxC), las elecciones primarias servirán para ensanchar la base electoral del frente Juntos por el Cambio, con vistas a ganar las generales de Noviembre y consolidarse como una alternativa de gobierno en 2023.

“Es muy positivo que haya 5 listas en Juntos por el Cambio, esto ensancha la base electoral”, insistió González, en diálogo con MisionesCuatro este jueves. Para González, el frente opositor en Misiones, mejorará la performance electoral con respecto a las elecciones provinciales de Junio, cuando obtuvo el 27,7% de los votos emitidos. “Ahora vamos a crecer, y en Noviembre también. La Renovación no va a sostener las dos bancas (que pone en juego) Y creo que JxC está para ganar la elección (de Noviembre) y conseguir dos (diputaciones)”, manifestó el abogado eldoradense.

En esta línea, González subrayó que “la invitación (para votar a Adelante Misiones) no es sólo a los radicales y a los adherentes de JxC. Estoy seguro que mucha gente que votó a la Renovación en junio, va a votar a JxC porque no coincide con la visión nacional”, opinó.

“Para corregir tantos errores del gobierno nacional, hay que votar a la oposición”

De acuerdo con González, en estas elecciones, existen dos opciones, una para quien cuestiona la realidad nacional y provincial, representada por la oposición, y otra para quien “este conforme con la realidad, que vote al Frente de Todos o a la versión lavadita del kirchnerismo en Misiones, que es la Renovación, que se dicen ‘misioneristas’ pero son kirchneristas a nivel nacional. Han votado cada una de las leyes propuestas por Máximo (Kirchner), Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) en el Congreso”, disparó González.

“Para corregir tantos errores (del gobierno nacional) hay que votar a la oposición”, insistió el precandidato, para quien “el diputado tiene que controlar al Ejecutivo Nacional”.

En esta línea, González advirtió que Alberto Fernández, durante la pandemia del coronavirus, “ha acumulado mucho poder. La Nación no necesita que el presidente tenga más poder, sino más control”.

“Hoy los recursos van a parar a Kicillof porque quieren ganar en el conurbano bonaerense”, fustigó González. Y denunció: “La mala ley de coparticipación que tenemos, se cumple aún menos en este periodo kirchnerista, disminuyeron las transferencias automáticas y aumentaron las discrecionales, que van a parar a los (gobernadores) amigos”.

Criticas al gobierno nacional por desconocer la realidad de Misiones

Volviendo a cargar contra el proyecto “misionerista” del Frente Renovador de la Concordia Social, González sostuvo: “¿De qué sirvió al misionerismo tanto seguidismo al kirchnerismo nacional? Misiones tiene más del 50% de su población en la pobreza, no tenemos agua potable, el 80% de los misioneros no tiene cloacas y hay cientos de miles de familias con problemas habitacionales. Quizás no sea simpático, pero es la realidad”, bramó.

Acto seguido, González pidió que Misiones se sume a diputados del Norte Grande “para trabajar en conjunto y lograr lo que consiguieron las provincias del sur” con la ley de tarifas subsidiadas por pertenecer a las Zonas Frías.

Asimismo, el precandidato consideró que “en Buenos Aires no saben lo que es vivir en frontera. Con Paraguay y Brasil, nosotros tenemos vínculos familiares, sociales, culturales, y económicos. Cuando Alberto se pelea con Bolsonaro, nos perjudica a los misioneros”, alertó el diputado provincial, quien además cuestionó la matriz impositiva de la provincia, con el impuesto a los ingresos brutos “más caro del país” y la “escandalosa” “Aduana Paralela”.

La interna con la cúpula radical

Sobre el final de la entrevista, González habló del conflicto que mantuvo con la cúpula radical que amenazó con judicializarse, porque no le permitían postularse al haber perdido la votación en el congreso partidario. “Con Anita Minder (segunda en la lista) nadie tiene dudas de somos radicales. Más allá de la coyuntura de la cúpula radical, del microclima de los dirigentes del partido, que son 3 o 4, el afiliado y militante de base nos está acompañando”, soltó el precandidato.

Asimismo, González se mostró satisfecho con el proceso interno porque “se cumple lo que dice la ley y que sea el voto de la gente el que determine quién es y quién no es candidato (radical). Eso legitima la candidatura”, replicó. “El objetivo es ensanchar la base electoral y ganar en Noviembre. Y que JxC se vaya constituyendo en una alternativa de gobierno de cara al 2023”, sentenció González, para quien, los cuatro precandidatos que no ganen la interna, “van a formar parte del equipo” de JxC.