Foto vía Twitter

El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de la réplica al mandatario provincial, que había acusado el gobierno libertario de implementar un “plan económico criminal” que propiciaba el “narco capitalismo” en la Argentina.

“Es difícil entenderlo al gobernador Kicillof, al menos cuando hace este tipo de declaraciones… En todo caso, criminal nos parece lo que han hecho (el kirchnerismo) con la Argentina durante tantos años en materia económica, que la han destruido”, disparó el portavoz como respuesta a los cuestionamientos.

Luego se enfocó en desmentir al mismo mandatario provincial, que por la mañana había destacado que su administración no derrocha recursos porque sus impuestos se destinan a garantizar servicios esenciales para la comunidad.

“Nos sorprende cómo el gobernador Kicillof se desentiende del despilfarro público que han hecho no sólo en el gobierno nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires”, dijo Adorni a modo de introducción.

Acto seguido, el vocero presidencial sacó una lista y comenzó a enumerar gastos del gobierno bonaerense que considera superfluos: “Kicillof dijo que con los impuestos se pagan policías y médicos, lo cual pasa en todas partes del mundo. Pero más allá de eso, también en PBA se pagan en políticas de perspectiva de género, y esto es información oficial de la provincia de Buenos Aires, casi 170 mil millones de pesos”.

“Haceme tuyo y Juguemos piola”: programas del kirchnerismo bonaerense https://t.co/SgiAmANVDf — Misiones Cuatro (@misionescuatro) March 18, 2024

“También hay programas como ‘Mar para todas’, que busca garantizar el derecho al tiempo libre y descanso de las mujeres LGBT; ‘Masculinidades para la igualdad’ y el programa “Haceme tuyo”, muy famoso y viral en un momento, que provee geles lubricantes de uso íntimo para la humectación y/o lubricación de genitales en pos de sexualidades saludables’”, describió el vocero libertario.

En la misma línea, Adorni sumó otros proyectos financiados por la administración bonaerense: “‘Juguemos piola’ es un programa que fortalece los recursos para abordar proyectos sobre el derecho a jugar; ‘Buen vivir’, que entrega bicicletas, luces led y tachos de separación de residuos a vaya saber Dios quién… y los viajes de fin de curso, que plantean la posibilidad de que todos puedan viajar, con el agravante de que viajan muchos que no necesitan ser subsidiados para un viaje de egresados”.

“Estamos en contra de eso, de que se use el dinero del contribuyente de una manera tal vez confiscatoria o con aumentos excesivos para el tipo de gastos que tienen algunas jurisdicciones”, plateó el portavoz del gobierno nacional. “No me parece que haya nada criminal en cuestionar los gastos excesivos del Estado. Apelamos a que, en una Argentina pobre con una presión fiscal récord, algunas cosas estén más en línea con lo que la gente pretende y está dispuesta a pagar con sus impuestos. No sé qué cantidad de gente está dispuesta pagar con su trabajo de todos los días el programa ‘Haceme tuyo’ para comprar geles…”, enfatizó con un dejo sarcasmo.

Para dar el tema por concluido, Adorni señaló: “Me parece que eso es lo que tenemos que empezar a discutir en la Argentina, cuál es el tamaño del Estado que realmente queremos y qué Estado estamos dispuestos a pagar entre todos”, publicó el portal INFOBAE.