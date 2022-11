Homenajearán a Mabel Marelli, la dirigente de extensa trayectoria política de la provincia

POSADAS. Este sábado, en el Congreso de mujeres radicales, homenajearán a Mabel Gómez de Marelli, quien fuera diputada por la UCR y primera mujer en presidir la Cámara de Representantes de la Provincia.

“Le hacen un homenaje a mi madre y también a “Titita” Sodá, otra mujer muy luchadora dentro de la Unión Cívica Radical”, contó al móvil de Misiones Cuatro Claudia Marelli, la hija de Mabel.

Asimismo, recordó: “mi madre fue una luchadora gremial, cofundadora de UPCN, fue maestra de la escuela, hoy 504”.

“En el año 83 fue electa diputada provincial, llegó a ser, hasta ahora, la primera mujer presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones, luego fue diputada nacional, convencional constituyente”.

“Tuvo una larguísima trayectoria política y siempre decía que lamentablemente era la única mujer presidenta de la Cámara de Diputados. Hasta ahora nunca más hubo una mujer que presida la Cámara de Diputados”, expresó Marelli.

Respecto a la ocupación de cargos señaló: “cuando ella fue candidata no existía el cupo, si cuando era diputada nacional salió la ley de cupo de la que ella no estaba muy de acuerdo porque decía que las mujeres no éramos un cupo, pero era un paso para lograr que más mujeres ocupáramos cargo en la legislatura, concejos deliberantes”, afirmó.

Por último, reflexionó sobre el rol de las mujeres en la política: “tenemos que animarnos, las mujeres somos guerreras de por sí”.