Horacio Rodríguez Larreta: “Voy a trabajar para que Argentina vuelva a ser un país federal”

Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato a presidente de la Nación, habló con MisionesCuatro sobre las propuestas de campaña para la tierra colorada y recordó, en primer lugar, de las visitas que hizo previamente, cuando recorrió yerbales y se reunió con representantes de diversos sectores: “me gusta ir y conocer, ir a los yerbales, conocer bien, ir al detalle, entender bien la realidad, los problemas de cada lugar de la provincia. No es lo mismo los que están en la zona de Iguazú, Posadas, no es lo mismo los problemas de Misiones que los que vi hoy en Mar del Plata”.

“Quiero entrar al detalle, conocer, por eso fui varias veces y, por eso, cada vez que voy hago reuniones con vecinos, con comerciantes, en Iguazú estuve con todo el sector turístico. Voy, pregunto con mucha humildad, aprendo mucho. Además, aprovecho para compartir con los misioneros mis propuestas. Cómo mejorarles los problemas Cómo mejorarles la vida”, declaró el precandidato a presidente.

Además, se refirió a la situación en la frontera: “si para entrar en Iguazú, de Brasil o de Paraguay, necesitás dos horas. Lo que antes pasaba, que muchos venían a comprar, a comer, a hacer gastronomía, no vienen, me están contando, en gran medida por la traba que hay en la frontera, con lo cual, se está perdiendo Iguazú de generar trabajo, de vender. Es un drama eso. La frontera es una gran oportunidad, es la provincia que tiene todo rodeado de frontera, eso, si se manejase bien, es una oportunidad de generar más turismo, una oportunidad de gente que entre, que salga, que venga a comprar, de alguna manera son exportaciones”.

“Ahora, tenés la frontera que es un drama a pasar, ahí en Iguazú, tenés el problema también de la presión impositiva es altísimo, es esta especie de aduana paralela que tenés con el tema del anticipo de ingresos brutos. Es una aduana paralela que para mí le complica mucho, traba todo el desarrollo económico de la provincia y por lo tanto el trabajo, por eso hay falta de empleo en la provincia”.

“Es una provincia que tenés yerba, que tenés té, que tenés todo el potencial de las industrias y no se explota en todo su potencial por los altos impuestos y por la aduana paralela que tienen”, expresó Rodríguez Larreta.

Y agregó: “hay que hacer algo, no se puede seguir así con una aduana paralela interior, está prohibido por la Constitución, que limita mucho el desarrollo de la provincia, hace que los productos sean más caros, hay que darle un tratamiento especial dado que es una provincia toda rodeada de frontera. El otro problema es el tema energético. tienen problemas de gas, eso también limita la posibilidad de poner nuevas industrias”.

Por otra parte, mencionó la propuesta, de extender el gasoducto: “la idea que vaya para el norte dándole gas a Corrientes a Misiones que hoy están totalmente en una crisis energética y, lo otro, es también el gasoducto para poder venderle gas al sur de Brasil que tenemos una posibilidad de exportar enorme pero todas estas cosas hay que conocerlas en detalle, por eso para mí es tan importante ir a la provincia, el tema energético, de la aduana, el tema del turismo también, que tienen uno de los fenómenos de los maravillas naturales más lindas del mundo como las cataratas y también el tema de la conectividad no ayuda podría haber muchos más vuelos los turistas de alto poder adquisitivo llegan en avión sobre todo en un país tan amplio como tiene la Argentina”, declaró Rodríguez Larreta.

No se aprovecha el potencial que tiene Misiones

En ese sentido, dijo que Misiones: “es una provincia con grandes potenciales, con el complejo forestal más importante de la Argentina, con producción de té, de tabaco, la segunda productora de tabaco del país, pero no se lo está aprovechando ese potencial, no se aprovechan con las trabas, con los impuestos, con las complicaciones no se le da impulso. No hay un plan de turismo integral para estar promocionando las cataratas o los otros lugares lindos que tiene la provincia, te frustra un poco que la provincia no despegue, pero, por otro lado, te da mucho entusiasmo cada vez que voy a Misiones porque veo que las oportunidades que hay son enormes”, afirmó el precandidato a presidente.

Y añadió: “conozco la realidad de la provincia porque fui muchas veces y, cada vez que voy aprendo, le dedico un buen rato del tiempo a escuchar, más que andar discurseando, hablando. En la Argentina lo solucionamos laburando en serio, donde cada problema hay que ir al cómo, nos sirve decir”.

“Vamos a bajar la inflación o vamos a aumentar el turismo. Esos son títulos, son eslogan que no solucionan los problemas. Yo tengo experiencia de gobierno, sé lo que es gobernar, decidir, y la verdad es que todos valoran la experiencia acá en la ciudad de Buenos Aires, todo el mundo valora la transformación que hemos hecho acá en Buenos Aires y eso es laburo”, precisó Rodríguez Larreta.

“Trabajo, eso es lo que la Argentina necesita, trabajo desde el gobierno, pero también para cada argentino en Misiones hay gente de mucho laburo, muy cosmopolita en términos que viene gente de muchos orígenes diferentes”, expresó.

Resolver los problemas

Por otra parte, mencionó las soluciones que piensa para Misiones en caso de ser electo presidente: “sigo aprendiendo de Misiones, acá lo que hay que hacer es resolver los problemas, no es quedarse con que en la Aduana o en Migraciones tardas dos horas para entrar a Misiones, hay que ir y resolverlo, hacerlo más ágil para que vuelvan los paraguayos, los brasileños a entrar a Iguazú, a comprar, a gastar a disfrutar, a comer, a los paseos, todo eso genera laburo en la zona Iguazú. Lo mismo en Posadas, de vuelta, terminar con esta aduana paralela que está jodiendo tanto la vida al comercio, a los productores, a la industria en Misiones. Cosas concretas, esas son las soluciones que voy a llevar a Misiones si los argentinos me eligen Presidente”, declaró Rodríguez Larreta.

Y agregó: “hay solución y vamos al cómo. Primero, dejar de gastar de más. No podemos tener un déficit fiscal todos los años. Es un drama. Porque de la mano de eso viene el segundo punto. termina en inflación no le busquemos la vuelta. Tercero, para garantizar eso, una ley que independice el Banco Central, que garantice la independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Gobierno Nacional, si quiere gastar demás, no le puede tocar la puerta más al Banco Central pidiéndole plata. Y cuarto, un shock de exportaciones para terminar con los movimientos del tipo de cambio, con el cepo o con toda esta cantidad de dólares que ya nadie entiende, porque eso también genera inflación, con eso bajamos la inflación en Argentina no es el primer día, no hay soluciones mágicas, yo les hablo en serio los argentinos, tengo experiencia de gestión, vamos a bajar la inflación, no tengo duda, la les dije cómo viene en detalle, pero no el 10 de diciembre, va a ser un camino de ir bajando, bajando cada día más. se puede, otros países lo han hecho, yo lo estudié”.

“Propongo algo distinto, vamos a los hechos, vamos a solucionar los problemas puntuales, como te fui hablando de cada problema de Misiones, en concreto con un equipo que además tengamos una mayoría de argentinos que apoyen ese cambio para que se mantenga en el tiempo”.

En otro tramo de la entrevista, anticipó que la semana próxima estará nuevamente visitando Misiones: “voy a volver a ser de la Argentina un país federal y cada vez que voy a Misiones aprendo, voy la semana que viene, seguramente me voy a meter más en detalle, aprender más todavía los problemas de Misiones, porque esto se soluciona trabajando y solucionando los problemas concretos, no a los gritos, no con títulos y mucho menos peleándonos. Yo no estoy para eso, estoy para laburar y resolver problemas”, expresó el candidato.