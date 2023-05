Juan Ahumada: “Hay un clima de cambio, de cambiar en la provincia”

En el tramo final de la campaña electoral de cara al 7 de mayo, el candidato a diputado provincial de Juntos por el Cambio, Juan Ahumada, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro y comentó, en primer lugar, sobre esta “caravana del cambio” que recorre la provincia. “Durante el día nos vamos a sumar a esta caravana que tienen Martín Arjol junto a Natalia Dörper y Pedro Puerta a lo largo de toda la provincia, agradeciendo a todos los misioneros por el apoyo”, declaró Ahumada.

Y agregó: “hoy vamos a tener un día largo, va a estar terminando a últimas horas de la noche por Eldorado, vamos a estar llegando a Iguazú y ahí emprenderemos la vuelta para terminar mañana, también todo el día de recorrida y a la noche terminar en Posadas”.

“Este cierre de campaña con Caravana por todo Misiones es para agradecer a todos los misioneros, para estar cerca de ellos, para nuevamente pedirle que el próximo domingo nos acompañen para empezar un poquito a cambiar misiones nuevamente”, expresó Ahumada.

Consultado sobre cómo evalúan esta campaña respondió: “personalmente ha sido distinta, pero también se vive, tanto a nivel provincial como nacional, muy distinto. Creo que ya hay un clima de cambio, hay ganas de cambiar en la provincia, se siente lo mismo que sentimos nosotros, de ver un fin de ciclo, de una gestión que durante más de 20 años no ha logrado solucionar los problemas fundamentales de los misioneros, como ser el suministro de luz, el suministro de agua, que no ha logrado avanzar sobre la conectividad para que todos los misioneros tengamos un buen acceso al Internet, que no ha logrado fomentar el empleo y la industria en Misiones, la población joven que no puede acceder a un primer trabajo”.

“Vemos este tipo de falencias y también las ve el vecino misionero y hoy creo que estamos percibiendo un fin de ciclo, una renovación que a lo largo de tanto tiempo no ha tenido el tiempo para solucionar estos problemas. Lo que nosotros vemos, también ve el vecino, si no lo hicieron durante 20 años difícilmente lo puedan hacer en 4 años más”, declaró el candidato.

“Es una campaña distinta en lo personal también, un desafío más grande. Mi primer campaña fue como candidato a concejal en un municipio. Ahora es una campaña provincial, lo cual, estoy muy agradecido tanto a Activar como Junto por el Cambio por haberme dado la posibilidad de formar parte de esta lista y poder recorrer Misiones, hablar con los vecinos, tener esta cercanía en Misiones que es una provincia hermosa y que también tiene un capital humano espectacular, con gente que se esfuerza, que quiere trabajar, pero que muchas veces no tienen las herramientas por parte del Estado para poder progresar”, expresó el candidato.

“Nosotros sí queremos, a través de la legislatura, de la gobernación, con Martín Arjol en el gobierno y con los distintos intendentes, trabajar para que el vecino misionero tenga las herramientas para poder trabajar, crecer, para que la chacra misionera sea el motor de la producción, para que el comerciante tenga una menor carga impositiva para poder trabajar día a día y así a poco, ir cambiando la realidad en Misiones”, manifestó el candidato.