Juez de Alba Posse sumó su cuarta denuncia por acoso sexual

ALBA POSSE. Al abuso denunciado por otras tres mujeres contra Aldir Z., el juez de paz de Alba Posse, se sumó ahora la denuncia de Rosa R. por abuso y privación ilegítima de la libertad.

De acuerdo al relato de Rosa, todo sucedió cuando tenía 25 años. Ella, docente, necesitaba trabajar y es así que el juez se ofreció como gestor de conseguirle un cargo aduciendo sus contactos en Educación y sectores de poder. Le pidió que se arme con copia de título y documentación una carpeta para tramitar el cargo, pero le tenía que llevar los papeles a su domicilio un día determinado.

Carpeta en mano “me voy a su casa, conocí a su esposa, a toda la familia”, dijo Rosa. Muy cordial, el juez la invitó a pasar a la casa. Sin embargo, para sorpresa suya, el hombre estaba solo en su domicilio. Esto le causó asombro y miedo, a la denunciante.

“Pido ingresar al baño y puse llave. Y escuché que ponía llave a las puertas de la casa”, reveló la mujer. Pero Rosa no se percató que el sanitario tenía otra puerta que daba a la habitación, y el hombre ingreso y comenzó con los manoseos.

“Empecé a gritar y me soltó, lo amenacé con contárselo a su esposa. Y me decía lo mismo que Antonella relató ‘no pasa nada, tranquila, no pasa nada’. Reviví todo esto cuando la escuché”, expresó la mujer.

Todo el relato lo plasmó este viernes en su denuncia contra Aldir Z.

Por Javier López, corresponsal de MisionesCuatro en la Zona Centro.