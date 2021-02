BUENOS AIRES. Con el impulso del expresidente Mauricio Macri, dirigentes de Juntos por el Cambio llamaron a marchar el sábado en distintos puntos del país en repudio del escándalo por el “vacunatorio VIP” montado en el Ministerio de Salud, el caso que sacude a la Casa Rosada.

Según La Nación, este nuevo banderazo contra el gobierno de Alberto Fernández fue organizada durante las últimas horas desde las redes sociales. Si bien la principal coalición opositora definió que no convocará de manera institucional a la protesta, que tendrá como epicentro a la Plaza de Mayo, varios referentes del ala dura del macrismo confirmaron que asistirán a la marcha utilizando el hashtag #27F #YoVoy.

“Este sábado marcharemos en paz, por la angustia de los adultos mayores, por el sentimiento de injusticia de los que están en primera línea contra el Covid y por la indignación que provoca que la oligarquía K se apropie de la vacuna”, escribió la titular de Pro, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter. Y agregó: “A esta nueva movilización ciudadana, yo voy”.

También adhirieron a la movilización los diputados Fernando Iglesias (Pro), Waldo Wolff (Pro), Álvaro de Lamadrid (UCR) y el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, entre otros.

Este sábado marcharemos en paz, por la angustia de los adultos mayores, por el sentimiento de injusticia de los que están en primera línea contra el Covid y por la indignación que provoca que la oligarquía K se apropie de la vacuna. A esta nueva movilización ciudadana, YO VOY. pic.twitter.com/Rnnup1lpnv — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 25, 2021

La Coalición Cívica y la UCR acompañan la convocatoria

Como ocurrió durante los banderazos del año pasado, varios dirigentes de la CC, la fuerza que lidera Elisa Carrió, participarán de la protesta. “Vamos a la marcha y es probable que convoquemos también”, contó un integrante del partido a este medio. El lunes, luego de que se destapara el escándalo por la vacunación de privilegio, Carrió había pedido a la ciudadanía que “marche en silencio por una República Argentina con una identidad moral”.

En tanto, cerca de Alfredo Cornejo, titular de la UCR, aclararon: “No convocamos, pero apoyamos toda manifestación ciudadana”.

Es un hecho que el expresidente Macri fue uno de los principales promotores de la marcha. En privado, el fundador de Pro se mostró indignado por el escándalo que estalló el viernes pasado, a raíz de la confesión pública del periodista Horacio Verbitsky. Y desde el lunes sugería que la ciudadanía debía salir a las calles para repudiar las irregularidades en el plan de vacunación oficial.

Macri habló sobre el tema con otros referentes de Juntos por el Cambio y dejó en claro su postura, en la reunión virtual del lunes pasado de la mesa nacional de la coalición.

La convocatoria a la marcha opositora generó lecturas disímiles en el entorno de Rodríguez Larreta. “Definitivamente, no está bueno. No hay que politizar un tema tan sensible”, remarca un funcionario porteño, quien aboga por no “agitar la grieta” con el caso de la “vacunación vip” para no “minar” la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Larreta pide no politizar el escándalo de las Vacunas VIP

En cambio, un estrecho colaborador de Larreta apunta: “No nos parece mal que haya una marcha. Tiene sentido que mucha gente se exprese en contra de la ‘mala praxis’ moral del Gobierno”. Pero aclara: “Ahora nuestra forma de expresar que hay un camino distinto al ‘vacunatorio VIP’ es mostrar la gestión en la Ciudad”.

Desde que estalló el escándalo por las vacunas, el jefe de gobierno porteño optó por el bajo perfil. A diferencia de sus principales socios en Juntos por el Cambio, no repudió públicamente las irregularidades en el plan de vacunación del Gobierno.

Por supuesto, esa postura se explica desde el punto de vista de la gestión. Larreta es responsable de gestionar vacunas para los porteños. Así una postura radical podría generarle problemas al momento de conseguir las vacunas contra el coronavirus. De hecho, el gobierno porteño se encuentra embarcado en la campaña de vacunación. Y ya enfrenta denuncias penales por supuesta privatización de la misma.

Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 21, 2021

Macri endurece su postura

En cambio, el expresidente Macri cuestionó en duros términos a la administración de Alberto Fernández: “Repudio que el Gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación vip para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo”, expresó.

Este miércoles, los principales referentes de Juntos por el Cambio acusaron a la Casa Rosada de “partidizar” el plan de vacunación. Y, en la conferencia de prensa, adelantaron que pedirán interpelar del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien sucedió a Ginés González García en la cartera, por las irregularidades en la distribución y aplicación de la vacuna contra el Covid-19.