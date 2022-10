Larreta: “Misiones tiene un potencial enorme y no se explota al máximo”

POSADAS. En el marco de su campaña presidencial por todo el país, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta visitó la capital misionera este viernes, donde brindó una conferencia de prensa desde la sede del PRO, acompañado por los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Martín Arjol y Florencia Klipauka, el diputado provincial Germán Kiczka y el presidente de Activar, Pedro Puerta, entre otros dirigentes provinciales.

En la ronda de preguntas con la prensa, Larreta dejó importantes definiciones sobre diversos temas centrales en la provincia, tales como las asimetrías comerciales con los países vecinos, la necesidad del gas natural en red y la coparticipación, entre otros.

“Tenemos un gran equipo acá, con el PRO, el radicalismo y Activar, somos Juntos por el Cambio y estamos trabajando. Hicimos una gran elección en la anterior (compulsa) y el equipo misionero se está preparando para gobernar”, lanzó el jefe de gobierno porteño.

En esta línea, subrayó que “tenemos que trabajar en un plan de desarrollo para la provincia, que tiene un potencial enorme y no se explota en su máximo. Podría haber mucho más trabajo misionero, produciendo y exportando. El turismo está creciendo en el mundo entero y la provincia podría crecer mucho más en eso”, planteó Rodríguez Larreta, en diálogo con la prensa local.

“El mundo necesita los alimentos argentinos y Misiones los produce”, apuntó Larreta, insistiendo en la situación de la yerba mate, que tiene demanda en países como Siria. “Con una política de promoción y apertura de mercados podríamos estar produciendo mucho más. Y la yerba genera muchísimo trabajo, por ser mano de obra intensiva”, enfatizó.

Asimismo, Larreta aclaró que “vamos a trabajar en los planes con tiempo”, porque “no hay más lugar para la Argentina de la improvisación, del vamos viendo”

Ante la consulta sobre el proyecto de la Zona Aduanera Especial, que es impulsado por la provincia y que el Presidente Alberto Fernández vetara en diciembre del 2020, Rodríguez Larreta consideró que es preciso pensar en un mecanismo para hacer competitiva a la producción misionera frente a Paraguay y Brasil, pero haciendo más ágiles los pasos fronterizos, en el marco de un programa integral para aumentar las exportaciones en el país.

“Misiones tiene una situación particular, (casi) toda su frontera es con otros países. Es razonable que pensemos en un tratamiento especial, Argentina en general debería duplicar sus exportaciones en 6 años. Claramente, Misiones podría estar exportando más, y en eso el comercio fronterizo es muy importante”, subrayó Larreta. Y completó: “hay que tener una actitud mucho más agresiva para vender productos argentinos en países limítrofes y para atraer turismo que es otra forma de exportar”.

Vinculado a esto, Rodríguez Larreta puso de relieve los problemas de infraestructura de la provincia, que sirven de freno para el desarrollo del turismo. “Las maravillas turísticas de Misiones no se condicen con la infraestructura. Estuve en Iguazú y no me lo contó nadie. Hay toda una traba para pasar la frontera. Hay una cantidad de limitaciones. Tenemos que tener una política de baja de impuestos que es una forma de competir con otros países. Y una mayor agilidad en el cruce de fronteras”, definió el jefe de gobierno porteño, añadiendo que los embotellamientos en los cruces de fronteras, limitan el comercio y la exportación.

“Tenemos que tener un país enfocado en exportar. Una provincia con el 90% de sus fronteras internacionales, es uno de los pilares de eso. Coincido en que tenemos que pensar en algún mecanismo especial que nos permita producir mucho más en Misiones con mucho más trabajo misionero”, puntualizó.

En un tramo saliente de la entrevista, Rodríguez Larreta dejó en claro que no tiene un candidato que lo represente en la provincia y que él no va a incidir en los armados políticos locales. “Quienes tienen que definir quiénes son los candidatos y cómo se ordenan, son los misioneros. No voy a venir desde Buenos Aires a decir quién tiene que ser el referente. Tenemos los partidos muy organizados, y los candidatos los van a definir los misioneros”, puntualizó.

“Uno de los grandes desafíos es volver a ser un país federal. Este gobierno, el kirchnerismo, ha concentrado muchísimos recursos en el gobierno nacional. Y eso les da poder para presionar políticamente. Nosotros creemos en un país federal. Siendo consecuente con eso el armado político de misiones lo arman nuestros dirigentes misioneros, que ya demostraron muchísima madurez y fueron un ejemplo para el país entero, por lo bien que se trabajó aquí”, puntualizó el jefe de gobierno.

Sin embargo, advirtió “que tan importante como los candidatos es el plan. Tenemos que tener una visión de Misiones en el 2050. Es una provincia con la población joven y hay que pensar en qué van a trabajar los misioneros en los próximos 30 años. Eso tiene que reflejarse en adecuar el sistema educativo a las necesidades de las industrias que uno proyecta que van a potenciarse en Misiones”, argumentó Rodríguez Larreta.

En cuanto a la falta de gas por red de la provincia, Larreta fue enfático al señalar que no hubo planificación en el país para subsanar esa carencia. “En Argentina falta planificar. Misiones no tiene gas natural, es una limitación enorme y terminas con energías más caras y más sucias. En un país que tiene gas, es un problema de planificación”, consideró.

“Tenemos el segundo yacimiento de hidrocarburos no convencionales más grande del mundo, con Vaca Muerta. Es energía para los próximos 50 años con lo ya descubierto, hay que planificar una red de gas para transportarlo a toda la Argentina. Y para exportar”, enfatizó.

Asimismo, Larreta agregó: “Hoy estamos con la barbaridad de importar gas carísimo de Bolivia, nos genera un agujero en nuestra balanza comercial enorme en un momento en que nos faltan dólares. Tenemos el gas y la necesidad, faltó el plan. Es lo que tenemos que hacer, planificar”, destacó.

Por último, Rodríguez Larreta habló de la coparticipación federal, y no tuvo medias tintas al solicitar una rediscusión profunda del tema. “Hay que replantear la ley de coparticipación. Argentina tiene que volver a ser un país federal, hoy somos un país unitario. Y no es una opinión, sino un análisis matemático. Cuando ves los recursos totales que maneja el gobierno nacional en relación con las provincias, nunca fue tan grande. Eso se llama unitarismo”, denunció el jefe de gobierno porteño.

“Lo que hay que hacer es replantear la coparticipación entera. No ver si le damos medio punto a uno y le sacamos a otro. Eso se presta a las arbitrariedades”, alertó Larreta, recordando la quita de un punto de la coparticipación en plena pandemia del coronavirus, algo que el gobierno podría hacer con otras provincias en cualquier momento.

Pero además de rediscutir la coparticipación “y todas las transferencias que hace el gobierno nacional”, remató.