Majul lapidario con Máximo y Cristina Kirchner por el impuesto a la riqueza

BUENOS AIRES. El periodista Luis Majul fulminó al diputado nacional Máximo Kirchner y a su madre, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, tras la sanción del Aporte Solidario o “impuesto a las grandes fortunas”, que el líder de La Cámpora debería pagar debido a que declaró una fortuna de 292 millones de pesos. Pero que no va a pagar, según prevé Majul en su columna para el programa radial La Mañana de CNN.

A continuación, la trascripción de la columna que apareció publicada en la cuenta oficial de Majul en Instagram.

La crítica de Majul a la incongruencia de los Kirchner

“Máximo Kirchner y Cristina Fernández se presentan como los impulsores del ‘aporte solidario y extraordinario’ de los patrimonios más grandes, pero ellos no quieren pagar ni siquiera los impuestos que les corresponden.

El diputado nacional tuvo un serio problema hace un par de años, cuando declaró, ante la AFIP, más dinero del que podía gastar, solo para pagarle menos al fisco. Fue un verdadero escándalo. Más tarde, su contador, argumentó que se trató de ‘un error involuntario’.

Máximo no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas

Parece que el jefe de La Cámpora tampoco quiere ahora pagar los más de 5 millones de pesos que le correspondería abonar por ser el dueño de una fortuna de más de 200 millones de pesos. Aunque se dirime en la justicia si se trata de un patrimonio mal habido, sus abogados y contadores dicen que le correspondería pagar no a la familia Kirchner sino a la intervención pública judicial.

Es decir: a todos los argentinos. Cristina no es un ejemplo mejor: pretende cobrar no solo un sueldo como vicepresidenta, que le corresponde, sino la jubilación como presidenta y la pensión graciable como viuda de un expresidente.

También parece que se arrancó a todos los jueces ‘competentes’ la posibilidad de no pagar impuesto a las ganancias por ninguno de esos ingresos, que son millonarios y por los que va a cobrar una especie de reconocimiento retroactivo.

La madre y el hijo se llenan la boca hablando de solidaridad y empatía por los que menos tienen. Pero no se dignan a cumplir las obligaciones mínimas de cualquier ciudadano. Tampoco son buenos emprendedores. Como empresarios hoteleros y locadores nunca tuvieron considerables ganancias genuinas.

El cobro compulsivo de alquileres delirantes a empresarios K

La diferencia la hicieron cobrando, de manera compulsiva, alquileres delirantes a empresarios como Juan Carlos Relats, Lázaro Báez y Cristóbal López.

La escena donde Néstor Kirchner casi obligó a Relats pagarle más de 100 mil dólares por mes por explotar el hotel boutique Los Sauces puede leerse en capítulo número 3 de ‘El Dueño’, llamado el Inquilino. Me la contó el mismo Relats y no tiene desperdicio.

Foto: Reuters

Báez tuvo que fraguar la contabilidad y recurrir a una usina de facturas truchas, para que le cerraran los números. Cristóbal López le pagaba a la vice, 31 mil dólares por mes por un departamento en Puerto Madero, que ahora no se puede alquilar. Aunque está cotizado en casi 10 mil dólares.

Tengo entre mis papeles, muchas declaraciones juradas de Néstor, Cristina y Máximo. No resistirían la pericia de un contador público recién recibido. Y si no, que le pregunten al ex contador de la familia, Víctor Manzanares. Tuvo que recurrir al ‘liquid paper’ decenas de veces porque el dibujo que hacían con la contabilidad, no se lo creían ni ellos mismos”.