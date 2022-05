María Eugenia Vidal llegó a Misiones para visitar a referentes de sectores productivos

POSADAS. La diputada por la Ciudad de Buenos Aires visitó los estudios de Misiones Cuatro acompañada del senador nacional Humberto Schiavoni, donde dieron a conocer la agenda de la legisladora en la tierra colorada.

Asimismo, hicieron una invitación para un encuentro abierto a la ciudadanía, que se realizará este lunes a las 20 hs en el local del Pro, ubicado en calle Coronel Álvarez, en Villa Sarita.

Además, Schiavoni, contó que la presencia de Vidal es para la presentación del “Centro de Estudios Federales”, que tiene como finalidad “estudiar analizar y proponer políticas publicas vinculadas al federalismo”, comentó el senador nacional.

Respecto a su visita a Misiones, la actual legisladora porteña señaló: “estoy recorriendo el país, en este caso Misiones, vamos a estar en Oberá, Iguazú, Puerto Esperanza, para conocer su perfil productivo, conocer sus lugares y ver cómo podemos ayudar desde nuestro lugar con leyes concretas que presente nuestro interbloque de Juntos por el Cambio, desde nuestro lugar que es la oposición”, detalló Vidal.

En ese sentido, agregó: “yo no imagino otra forma de hacer política que no sea viendo de manera directa. Parte del problema hoy de la política es que no sale del escritorio y no ve la realidad completa”, expresó.

“Para mi hay otro federalismo, que es lo mejor que tiene cada provincia para ofrecer, Misiones tiene yerba, son primeros, té, producción forestal, turismo. La pregunta es ¿Por qué Misiones no crece más con todos esos recursos? Y… ¿qué tiene que hacer el gobierno central para ayudar a los misioneros a crecer más?”, cuestionó Vidal.

En relación a la situación política de la Argentina manifestó: “necesitamos construir una alternativa de gobierno, un conjunto de representantes para que políticas como bajar impuestos no vuelvan atrás, las políticas contra el narcotráfico. Todo lo que se hizo bien no se puede volver atrás porque se cambia de gobierno y, para no volver atrás, tenemos que tener dirigentes convencidos ciudadanos convencidos en todo el país”, expresó.