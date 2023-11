Martín César: “En América Latina el populismo está avanzando fuertemente y la Upla somos un freno”

Martín Tomás César posó en la foto con el presidente Peña y una camiseta de Boca Juniors. Foto gentileza La Nación PY.

La Upla (Unión de Partidos Lati­noamericanos) celebró con gran éxito su reunión anual y asamblea 2023 en Asunción del Paraguay. Con la partici­pación de casi un centenar de representantes de 29 organi­zaciones políticas de 21 paí­ses, el encuentro internacional desplegó un intenso programa de actividades, desde el miércoles 1 de noviembre hasta el sábado 4.

En el evento participaron legisladores de varios países, entre ellos Argentina, como es el caso del diputado provincial Germán Kiczka, el diputado provincial electo Pedro Puerta y Jeremías Giménez, que el próximo 10 de diciembre asumirá como concejal de Concepción de la Sierra.

También se hizo presente Martín Tomás César, Director General de Atención Ciudadana de la Legislatura CABA y coordinador regional de la juventud, quien este lunes habló vía Zoom con el Noticiero Edición Mediodía de MisionesCuatro.

“Lo que se busca a través de la unión de partidos latinoamericanos es nuclear a los partidos con los que compartimos los mismos valores, la misma mirada, no solo en términos regionales, sino también en los términos particulares de cada uno y hacer un trabajo en conjunto”, explicó.

Con respecto a los valores y miradas que coinciden los partidos que integran Upla, señaló: “amamos la vida, la libertad y luchamos por ella. Hoy en día en América Latina el populismo está avanzando fuertemente y la Unión de Partidos Latinoamericanos somos un freno frente a ese ataque populista que están viviendo muchos de nuestros países”.

Consultado sobre cuál es la amenaza que ven en los partidos, respondió: “los sectores populistas lo que tienen es un gran mesianismo unipersonal, por un lado, pero también poco respeto a las instituciones y ataques permanentes a la libertad”.

“Nosotros tenemos otra visión dentro de lo que es la vida en un estado democrático, en una democracia liberal, pero no solamente es cuestión valórica, sino también es una cuestión de cuál es nuestra filosofía y a la hora también encarar políticas públicas”, explicó César.

Y agregó: “queremos siempre que cada vez más partidos se sumen, hay países que tienen un solo representante, un partido solo representándolos, hay otros países donde hay más de un partido. Tenemos esta lucha por la libertad, en todo el continente hay gobiernos y partidos que amenazan el contrato”.

“Estas libertades son que se quieren alinear a bloques de los cuales nosotros no nos sentimos representados. El poder de tener un bloque latinoamericano fuerte tiene que subsumirse a la República Imágenes del Irán, que tiene que subsumirse a algunos países no democráticos los cuales nosotros no tenemos nada que hablar por nuestra historia y nuestro valor”, declaró Cesar.

Con respecto al encuentro en la que participaron dirigentes misioneros, comentó: “se celebró con gran éxito, estuvo el presidente de la nación Santiago Peña, estuvo también el ex presidente y actual presidente del partido Colorado, Horacio Cartes, que nos mostraron un modelo de desarrollo donde se puede crecer distinto, donde se puede mejorar la visión que tiene uno sobre distintos temas. Paraguay es un país, por ejemplo, casi sin inflación, entre nosotros tenemos 138% de inflación. Es un país que le da la bienvenida a las empresas que quieren invertir en el país”.

“Estuvo la gran parte del equipo de Activar de Misiones, que entendemos también que las democracias internacionales y los partidos que son parte de provincias, como en el caso de Misiones, como en otros casos también es muy bueno que tengan esa mirada internacional porque son muchas cosas”, declaró César.

“También desde las provincias que se pueden complementar con otras provincias, con otros estados subnacionales o incluso con otros estados nacionales”, afirmó.