Martín Goerling: “si quieren un cambio, la opción es Juntos por el Cambio”

Martin Goerling, el precandidato a senador por Misiones (JXC- la fuerza del cambio), brindó una entrevista al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, donde se refirió, en primer lugar, a la presencia de Patricia Bullrich en la provincia el lunes de esta semana: “hicimos un hermoso encuentro, con mucha gente, un acto con mucha energía, mucha motivación. Siempre rescato eso, la conexión que logra Patricia con la gente, el vínculo que generó con la sociedad argentina, parte de su coherencia, de su historia, de haber estado desde el día uno defendiéndonos cuando fue la pandemia, cuando fueron los atropellos del kirchnerismo, ella estuvo en las calles defendiendo a la gente. Eso se ve reflejado en que hoy, como precandidata a presidente de la Nación, tiene una adhesión muy importante y sobre todo credibilidad, que rescato yo”, expresó Goerling.



En ese sentido, dijo que la exministra de Seguridad: “conoce a los misioneros, conoce los problemas que hay que resolver en la frontera, cuando le hablás del narcotráfico conoce cómo combatir y la gente le cree cuando habla. Entonces, la credibilidad y el valor de la palabra en un político, sobre todo en la Argentina, es muy importante”, afirmó.



“El Senado va a ser el lugar de pelea por excelencia para los cambios que vienen en la Argentina, defender todos los cambios que quiere hacer Patricia y los argentinos necesitamos y también todo lo que necesita nuestra provincia”.



“La provincia es parte de la Argentina, por más que nos vendan un relato como que el “misionerismo” es otra cosa, yo siempre me sentí muy incómodo con ese relato, ya que nos hicieron sentir a todos, que si no sos renovador no sos misionero, y si sos de Juntos por el Cambio, sos enemigo de Misiones. Creo que eso por fin el ciudadano de la provincia lo va a tener muy en claro cuando entre al cuarto oscuro qué es lo que tiene que votar, o continuidad o cambio. Si quieren un cambio, la opción es Juntos por el Cambio”, afirmó el precandidato.



Respecto a la realidad que se vive en la provincia señaló: “el Estado, ¿Qué tiene que hacer? Darnos, en el interior, por ejemplo, los colonos me piden buenos caminos para que cuando puedan salir y entrar con su producción, tener competitividad, tener buenos precios, tener luz. Un montón de chacras misioneras no pueden automatizar su producción, sus negocios porque no tienen ni siquiera trifásica, entonces no pueden tener motores, no tienen agua, un montón de cuestiones básicas”.

Y agregó: “se sienten inseguros, la droga que penetró en la provincia de una forma muy preocupante, hay una droga nueva que se llama la pedra, que está haciendo estragos en toda la provincia, sobre todo en las zonas costeras. Al narcotráfico hay que sacarlos, combatirlos, no se puede negociar o permitir que nos enfermen. Todas esas cuestiones que son las que hacen a este país que tanto nos duele y hay que empezar a cambiarlas. No va a ser fácil, por supuesto que no, porque hay intereses muy arraigados en la Argentina, hasta mafioso”.



“Hay que darles esa pelea y los argentinos de bien, ese 90% de los argentinos que estoy seguro que quieren vivir en un país con tranquilidad, con orden, con libertad, poder querer ir a visitar a un pariente al interior y que no te corten la ruta, querer ir a trabajar, tener la libertad, hacerlo como uno sueña. Esa Argentina yo no me voy a resignar a perderla”, expresó Goerling.



En el tramo final de la entrevista, se refirió a Patricia Bullrich y su vínculo con la provincia: “conoce a los misioneros, ha estado muchas veces. Hoy tiene un mensaje claro, tiene una visión de país y creo que en este momento que vive la Argentina de tanta incertidumbre, de tanto conflicto, tanta angustia. Creo que hoy es el momento para un liderazgo como Patricia, con carácter, con firmeza, que te diga la verdad”, declaró el precandidato a senador.