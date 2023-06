CORRIENTES. El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente de la UCR Gerardo Morales visitó este miércoles 31 de mayo la provincia de Corrientes.

En conferencia de prensa junto al gobernador de esa provincia Gustavo Valdés, Morales expresó: “Estamos convencidos de que el desafío central que tenemos como país es que se vaya el Frente de Todos, que termine el gobierno del Frente de Todos, realmente da vergüenza ajena ver la posición de la Vicepresidenta, la actitud del Presidente, que les preocupa muy poco la inflación y la situación de pobreza creciente que tiene nuestro pueblo. Y estoy más convencido que nunca que Juntos por el Cambio es la única fuerza política que puede gobernar la Argentina”, lanzó.

“Nosotros vamos a ordenar la economía, y vamos a tener la conducta que tiene Gustavo y que tengo en Jujuy, de equilibrio fiscal. A mí me tocó resolver 32 años de déficit fiscal y ordenar la provincia, terminar con un Estado paralelo, Milagros Sala está presa porque está presa la corrupción en Jujuy, hemos terminado con ese Estado paralelo y con los cortes de ruta, con la violencia y la corrupción en la provincia. Así que hay allí un trabajo muy importante que se ha hecho. Vamos a trabajar de esa manera y vamos a poner a la Argentina en el lugar que se merece”, sostuvo.

Asimismo, Morales se refirió al proyecto productivo que piensa para el país. “Obviamente que vamos a fabricar baterías de litio, ahora que la Vicepresidenta está tan preocupada por eso. Lástima que estos 4 años, en lugar de buscar impunidad no se dedicó a que tengamos ley de movilidad eléctrica”, fustigó.

En otro tramo de su exposición, Morales abordó la cuestión del escenario politico actual. “Creo que el rol del radicalismo va a ser diferente en la nueva etapa, siempre consolidando la unidad de Juntos por el Cambio, porque no está bien que ninguna fuerza se crea dueña de la coalición. Nosotros no somos como el Frente de Todos, necesitamos una coalición que sea equilibrada, ordenada y que sea responsable para gobernar. Y allí va a aportar el radicalismo, siendo hoy el partido más importante de la coalición, vamos a aportar con ese criterio para resolver los problemas del país, para arreglar este lío que nos van a dejar, al que no le tenemos miedo”, opinó.

La visita de Morales a Corrientes incluyó su participación en los actos oficiales por el 117 aniversario de la fundación de la localidad de San Luis del Palmar, la visita al Centro Tecnológico de Producción de Cannabis “Caá Cannabis” y a diferentes instituciones de salud pública de la provincia, entre ellas, la obra del futuro hospital oncológico de Corrientes que ubicará a la provincia a la vanguardia en el tratamiento contra el cáncer, con tecnología de última generación.