Pichetto y Puerta se reunieron con Macri y coincidieron en “fortalecer los liderazgos” en JxC

VILLA LA ANGOSTURA, NEUQUEN. En el lugar donde está pasando sus vacaciones el ex Presidente Mauricio Macri tuvo lugar una importante reunión de referentes de Juntos por el Cambio, más precisamente, los que lideran el espacio del peronismo republicano –Encuentro Republicano Federal-, encabezados por el Auditor General de la Nación, Miguel Pichetto, el ex Presidente y ex Gobernador de Misiones, Ramón Puerta y el senador por Salta, Juan Carlos Romero.

Según reveló el periodista Pablo García, por Villa La Angostura “han desfilado los dirigentes del Pro y partidos cercanos, como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta –ayer- y los que fueron hoy, son Pichetto, el líder del espacio de los peronistas republicanos, junto a los otros dos coautores, Ramón Puerta y Juan Carlos Romero”.

“Pichetto y Puerta, me dicen las fuentes, le fueron a plantear que resuma la candidatura de JxC (Juntos por el Cambio) Consideran que ya debe estar definida la fórmula” y le solicitaron a Macri “que la encabece él. En caso contrario, que se hagan PASO con fórmulas cruzadas”, contó el periodista sobre lo charlado en el cónclave.

Las fórmulas cruzadas implican que de todos los que se postulen como precandidatos a presidentes, por ejemplo, Rodríguez Larreta, el diputado Facundo Manes, el gobernador de Salta Gerardo Morales, y otros, “los primeros dos (más votados en la interna)” conformen la fórmula presidencial. El que quede tercero podría sumarse como Jefe de Gabinete.

En el espacio de Encuentro Republicano Federal, quieren “resolver esto antes de las Pascuas, para que la verticalidad de encolumnamiento se dé de forma natural. Y que esa fórmula sirva para hacer campaña en las provincias y que la gente empiece a identificar a los candidatos provinciales, con el candidato a presidente”, argumentó García sobre cómo jugaría una fórmula presidencial definida en JxC, en las elecciones anticipadas en casi la totalidad de las provincias.

“Así terminan con los candidatos con pocos votos que dicen ‘yo vengo de parte de’ (un dirigente nacional), que después (usufructúan) cargos a partir de una falsa relación. (Con una fórmula presidencial definida) se terminaría con los especuladores (en las provincias)”, comentó el periodista, añadiendo que, además, en JxC buscan “sumar otros espacios”, como los del gobernador Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey o el del diputado Javier Milei.

Al respecto hay que señalar que Pichetto, tras la reunión con Macri y Puerta, posteó una fotografía del encuentro en sus redes sociales y comentó algunos de los puntos que abordaron en la reunión de un claro sesgo político. “Nos reunimos con Mauricio Macri. Hablamos sobre la delicada situación que atraviesa nuestro país, principalmente en materia económica. Coincidimos en fortalecer los liderazgos dentro de Juntos por el Cambio, así como en la necesidad de que nos mantengamos unidos de cara al futuro”, escribió Pichetto en su cuenta de Instagram.