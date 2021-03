Rogelio Frigerio vuelve a la escena política y habló de candidaturas

Mientras se habla poco de candidaturas a cargos ejecutivos, Rogelio Frigerio volvió a la escena de la política y en diálogo con una emisora radial declaró: “me estoy ocupando en la provincia de Entre Ríos, estoy concentrado en la política provincial. Dije que por primera vez estaba dispuesto a ser candidato, si eso servía al proyecto de transformación de Entre Ríos“.

Y agregó: “me parece que es importante que todos los que tuvimos que ver con la gestión anterior hagamos un ejercicio de introspección y ver en qué fallamos. Es el puntapié inicial para recuperar la confianza que se perdió en parte de la sociedad”.

También se refirió a Primer Tiempo, el libro de Mauricio Macri, y contó que empezó a leerlo.

En ese marco, habló de la posible candidatura del ex presidente: “creo que no soy quién para opinar sobre la decisión de Macri sobre su futuro político. También creo que tiene un enorme rol como ex presidente, no tenemos muchos ex presidentes que sirvan para consolidar la democracia“.

El rol de CFK

“Está claro que de manera creciente la actual vicepresidente ocupa lugares de poder cada vez más significativos y condiciona el accionar del presidente y esto tiene impactos en la gestión“, declaró Frigerio respecto a Cristina Kirchner.

“En una situación normal se festejaría que un espacio político tenga gestos positivos hacia sus adversarios, viniendo de quien viene creo que hay que ponerlo en duda”, exclamó.

“Se restituyeron fondos que gestiones anteriores le habían sacado a la Provincia y teníamos una política que terminó la historia con el ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales, en eso se retrocedió“, expresó Frigerio.