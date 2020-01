Rubinstein cruzó a González García por las vacunas retenidas en la Aduana

Este viernes, el ministro de Salud Ginés González García celebró la liberación del primer lote de 12,4 millones de dosis de vacunas, que estaban retenidas en la Aduana desde junio. Aseguró que el tema “se solucionó por nuestra voluntad política y la ley de emergencia social, sanitaria y económica que eximió al Estado de pagar los aranceles y tasas”.

Pero su antecesor en declaraciones radiales lo desmintió: Adolfo Rubinstein aseguró que dejó la gestión “con 6, 7 millones de dosis de las cuales más de la mitad llegaron en los últimos dos meses, los plazos que habitualmente tienen» y agregó que «hay una lista de medicamentos que no pagaba impuestos, como la triple viral».

Rubinstein ratificó que la vacuna que combate al sarampión no pagaba impuestos y, por lo tanto, no estaba retenida. «Hay una fuerte intención del gobierno de justificar porque se lanzó la emergencia económica y sanitaria. No era necesario, había un decreto», explicó.

Para el ex funcionario, el Gobierno nacional usa el sarampión políticamente «desde la campaña». «Tenemos 90 o 95 casos, no 9000 porque las tasas de vacunación en nuestro país son muy altas, hay partidos del conurbano que tienen tasas bajas y es donde se ven los casos positivos. Siempre hubo stock y vacunación. Nunca hubo faltante crítico de vacunas», señaló Rubinstein.