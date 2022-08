Salta suspendió las PASO en la provincia

Luego de un extenso debate, los senadores de la provincia de Salta decidieron sancionar el proyecto de ley que suspende de forma excepcional y extraordinaria las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia.

El martes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa por mayoría, y ahora, 15 senadores respaldaron la propuesta mientras que solo dos miembros del Frente de Todos se expresaron en contra.

Se estima que las próximas elecciones serán el 16 de abril y, a diferencia de otras localidades, habrá una sola jornada de sufragio.

El integrante de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores de Salta, Dani Nolasco explicó que se trata de un proyecto que “se acomoda a las normas constitucionales vigentes”.

El motivo de la suspensión

La iniciativa obtuvo más de 30 firmas.

Entre los fundamentos del proyecto, uno de los principales es la coyuntura económica que atraviesa el país: “nuestra provincia no es ajena a este contexto de crisis que vive la Argentina, por eso cabe destacar que, con la suspensión de las PASO, Salta se ahorraría una gran cantidad de dinero“, argumentan.

Con respecto a lo político partidario, “implicaría la revalorización de los partidos políticos ya que serán cada uno de éstos quienes postulen a sus candidatos de acuerdo a sus cartas orgánicas”.

Uno de los firmantes del proyecto, Daniel Segura, diputado provincial por el departamento General Güemes, habló de la necesidad de que a futuro las PASO sean finalmente eliminadas.

“Se gastan recursos de todos los salteños en una elección que no determina absolutamente nada, ya que por lo general todos los candidatos hacen piso y pasan con sus partidos, por eso sería interesante que directamente se eliminen las PASO y se busque una alternativa para que cada partido determine sus candidatos, porque la gente no quiere PASO y quiere ir a votar una sola vez”, declaró.