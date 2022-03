“Sin partidos políticos no hay democracia”, afirmó Ramón Puerta

Ramón Puerta se refirió al aumento de los planes sociales que ha tenido la Argentina desde que el kirchnerismo al poder. “¿Por qué toco los 90’ y también puedo tocar el 2001? En 2001, Duhalde hizo lo que había que hacer, flexibilizar el 1 a 1, lamentablemente le puso a Néstor., y Néstor llevó rápidamente a los dos millones de planes, hoy están en 22 millones”, precisó el dirigente de Peronismo Republicano.

En ese sentido agregó: “hay un sector que se está destruyendo que es el que trabaja en blanco, el productivo, el industrial”.

Por tal motivo, pidió copiar el modelo económico de países que andan bien como Paraguay, Uruguay, Perú y Chile.

“El mundo está en dificultades ¿Por qué estoy mencionado esto? tengo la suerte de conocer más de 130 países y me preocupa la política que camina, porque sin política no hay partidos políticos y sin partidos políticos no hay democracia. Sin democracia esto va a empeorar, porque algo de democracia todavía nos queda”, expresó Puerta.

Asimismo, continuó: “para ser candidato hay que pedir estado psiquiátrico, si pasa el psiquiátrico éste o ésta- ahora hay que hablar de hombres y mujeres- que traiga la ficha limpia, no solo que no tenga antecedente de corrupción y edad mínima, sino que tenga la cabeza en su lugar. Yo pregunto: ¿Putin está bien de la cabeza?”, cuestionó.

“La solución de esto está en manos del pueblo, que tiene que decir ‘basta muchachos’, no podemos seguir teniendo dirigentes que se vuelven ricos cuando llegan al Estado”, manifestó el ex gobernador misionero.

Respecto al panorama político actual declaró: “¿Qué le falta a Juntos por el Cambio?, la propuesta, como vamos a hacer para resolver los temas, los problemas están analizados y hay equipos humanos que lo pueden hacer. Ahora hay que explicitarlo y mostrarlo al país”, precisó.

La agenda política

Por otra parte, Ramón Puerta dio detalles de la agenda de actividades del espacio que del que forma parte: “desde Peronismo Republicano lanzamos la semana pasada la fundación de cada tema que va a ir desarrollando, el 21 de abril tenemos el gran encuentro nacional en Salta y San Juan en la capital, donde van a haber más de mil dirigentes de las 24 provincias. Vamos a dar salidas públicas con propuestas determinadas de Peronismo Republicano, que es parte del frente opositor que tiene cuatro cabezas”, comentó el dirigente.

En esa línea dijo que una de las propuestas es “resolver la cuestión fundamental que es la economía y la pobreza, con la economía próspera podés resolver la pobreza”, señaló.