Últimos preparativos para las PASO del próximo domingo

En ese sentido Skanata señaló: “Estamos trabajando con normalidad. Los camiones salieron para ser distribuidos y el sábado terminamos con la repartición de material en Posadas”.

A pesar de la fluidez del proceso, la jueza indicó que algunos desafíos persisten, como la falta de presentación de boletas por parte de algunas agrupaciones políticas. “No tuvimos inconvenientes, aunque muchas agrupaciones no presentaron boletas”, admitió, aclarando que se tratan de once boletas nacionales.

En cuanto a las boletas locales, la jueza aseguró que el proceso fue más fluido: “Las siete boletas locales las tenemos”, aseguró.

En cuanto a los datos de participación, Skanata brindó detalles precisos: “Tenemos 988 mil electorales. 454 establecimientos habilitados, 103 en Posadas. 2879 mesas habilitadas”. Además, destacó la implementación de la biometría en algunas escuelas: “Tenemos escuelas con biometría, no es obligatorio, la persona puede someterse al control biométrico”.

Sobre la obligatoriedad de las PASO, la jueza dejó claro que es un deber cívico: “Las PASO son obligatorias. En caso de que la persona no concurra a votar, no significa que no pueda votar en las generales”. Sin embargo, advirtió que la falta de votación en las PASO conlleva consecuencias: “Si no va a votar tiene una multa y puede ser sancionado”.