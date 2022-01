Vidal rompió el silencio: “En mi gobierno no hubo mesa judicial ni causas armadas”

BUENOS AIRES. La ex gobernadora María Eugenia Vidal rompió anoche el silencio en torno al video conocido la semana pasada, donde se ve a exfuncionarios de su administración hablando de impulsar causas contra sindicalistas y en cuyo marco su exministro de Trabajo Marcelo Villegas pronunció su deseo de contar con “una Gestapo para terminar con todos los gremios”.

Entrevistada en La Nación+, la diputada nacional aclaró que en su gobierno “no hubo ni mesa judicial, ni causas armadas a sindicalistas, ni a nadie. Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos, fueron investigados por la justicia, no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes. Y por eso se pidió su detención”, bramó.

“Incluso el caso del ‘Pata’ Medina, o el caso de (Antonio) Balcedo, causas pedidas mucho antes de que yo fuera gobernadora”, remarcó la diputada, que recordó a continuación que “el Pata Medina estuvo preso 14 años antes de que yo fuera gobernadora; y Balcedo tuvo una orden de detención de la que huyó del país en 2007 por extorsionar a dos diputados provinciales del Frente Renovador”, recordó.

Redobló sus críticas contra “el Pata” Medina y el kirchnerismo

Según Parlamentario, la exmandataria provincial resumió: “Estamos hablando de gente mafiosa que no puede pasar ahora como víctimas por un circo armado por el kirchnerismo”.

En la entrevista Vidal contó el “modus operandi” del Pata Medina: “Obligaba a las empresas a contratar a una empresa de catering determinada, cuyo valor de vianda era más alto que el resto de las empresas de catering; obligaba a las empresas a contratar personal que no trabajaba, que él llamaba veedores. Y cuando los empresarios se negaban a esas condiciones, paralizaba las obras y realizaba acciones intimidantes y violentas”, denunció.

Tras contar otros episodios en el que estuvo involucrado el extitular del gremio de la construcción en La Plata, como el tiroteo en el traslado de los restos de Perón, Vidal aseguró que “no necesitaba que mi gobierno ni nadie le armara una causa para ir preso. Lo que sí necesitaba era un gobierno honesto que no lo protegiera. Y una justicia que supiera que podía actuar independiente”, abundó.

“La Gestapo” una expresión “repudiable e injustificable”

Ante la consulta sobre la expresión referida a “la Gestapo”, la consideró “repudiable e injustificable”. Y aunque dijo que “no constituye delito, es absolutamente repudiable. Y por la cual él (por Marcelo Villegas) pidió disculpas. No sólo públicamente, sino que llamó para pedir disculpas personalmente a representantes de distintas entidades judías. Además, termina esa frase diciendo ‘pero las leyes son las leyes’, con lo cual él demuestra que iba a cumplir la ley”, opinó. C

abe aclarar que Gestapo es el nombre con el que se conocía a la policía secreta de Alemania en tiempos del nazismo. El nombre “Gestapo” es la abreviación de “Geheime Staatspolizei”. Es decir, “policía secreta del Estado” en alemán.

Volviendo a justificar la oscura reunión entre funcionarios y empresarios, que estaba presidida por tres espías de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Vidal insistió: “Esa reunión es en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas, con instituciones de la construcción de la ciudad de La Plata, con un intendente, con un legislador provincial, con dos ministros, con la persona del Ministerio de Justicia que tenía a su cargo la asistencia a la víctima. ¿Por qué estaba ahí? Porque los empresarios eran víctimas del Pata Medina y porque mi gobierno los acompañaba para que hicieran la denuncia. Porque tenían miedo”, sostuvo.

¿Quién ordenó grabar ilegalmente a funcionarios “vidalistas”?

Ante la pregunta candente respecto a quien grabó ilegalmente la reunión, Vidal consideró que “este es el punto central. Porque la reunión fue ilegalmente grabada. Hasta ahora no apareció la orden de ningún juez que hubiera ordenado grabar esa reunión. O hacer algún tipo de seguimiento”, puntualizó.

“Para mis ministros y para los empresarios, era una reunión de trabajo”, insistió. Y sobre la presencia de agentes de inteligencia, la diputada respondió: “Eso lo va a tener que explicar la gente de la AFI en sede judicial”.

Cabe destacar que el punto sobre quién dio la orden de grabar reuniones de funcionarios del gobierno de Vidal es explosivo dentro de Juntos por el Cambio. Es que Mauricio Macri era el presidente al momento de las grabaciones ilegales y las sospechas también recaen sobre él.

Luego de abordar este espinoso tema, Vidal remarcó que “parte del tiempo que demoré en responder es porque yo me entero de esta reunión por los medios. Y, por supuesto, tuve que reconstruir todo lo que había pasado. Ahora, muchos de los que estuvieron en esa reunión me dijeron ‘no sabíamos que era gente de la AFI’. Esto es algo que tiene que explicar la AFI en sede judicial”, manifestó.

Una grabación ilegal que “no constituye prueba” según Vidal

E insistió en que “esta reunión fue ilegalmente grabada, pero, además, la interventora actual de la AFI (Cristina Caamaño) tarda dos años en encontrar este video. Y cuando lo denuncia lo hace ante un juez incompetente de la ciudad de La Plata. Cuando el hecho fue en la Capital Federal”, cuestionó.

Tras subrayar en que el video “no constituye prueba porque es ilegalmente grabado”, Vidal sostuvo que “hay un modus operandi que se repite en Dolores, (como) en el caso de (el fiscal Carlos) Stornelli. Y se vuelve a repetir acá donde la jefa de los espías del Gobierno nacional, que además es parte de Justicia Legítima, elige los jueces donde presentar la causa. Y va descubriendo pruebas a lo largo de los años”, fustigó la diputada, arrojando un manto de sospechas sobre las maniobras de Graciela Caamaño, la jefa ultrakirchnerista de la AFI.

“Para mí es inexplicable y va a tener que explicar por qué ahora encuentra un video que es ilegal –dos años más tarde de la reunión– y lo presenta como prueba cuando sabe que no lo es”, enfatizó Vidal. Y afirmó que “el kirchnerismo ha pretendido desde siempre, porque no puede dar la cara, decir que ha sido perseguido. Esto busca hacer creer que somos todos iguales y no lo somos”, remató.