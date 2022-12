Virasoro: El intendente aclaró lo sucedido con los regalos de fin de año y habló de “intencionalidad política”

En las últimas horas, se generó una polémica en redes sociales tras la viralización de una foto donde se podía apreciar unos budines y un corpiño. Las publicaciones daban a entender que, en la caja navideña que recibieron los empleados municipales, estaba incluida ropa interior femenina.

En ese marco, quien salió a aclarar esta situación, fue el intendente de Virasoro, Emiliano Fernández Recalde, en diálogo con una emisora radial. El jefe comunal le explicó al corresponsal de MisionesCuatro, Mario Quirós, que los empleados municipales recibieron una caja de navidad y un obsequio que incluía indumentaria.

“Hemos recibido donaciones que durante todo el 2021 y 2022, hemos tratado de asistir a las familias de recursos más vulnerables de la ciudad, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, ya lo hicimos el 8 de noviembre, día del empleado municipal, en el cual los 550 empleados del municipio han recibido un obsequio cada uno y, ahora con la caja navideña. Hemos hecho otro obsequio, un extra, que no fue dentro de la caja navideña, sino que fue un obsequio entregado en bolsa de indumentaria que va desde campera, remeras, ropa interior masculina y femenina, hamacas paraguayas, zapatillas”, explicó el funcionario.

Asimismo, agregó: “ha sido muy variado todo, con lo cual, uno ve la publicación y se da cuenta, primero quien la publica, quien se encarga de viralizar tiene 100 por ciento una intencionalidad política. Hay gente que quiere hacer política de esta forma y no llevándoles propuestas a la ciudad de Virasoro. Nosotros estamos en un proceso de transformación con hechos que están a la vista, y hay sectores de Virasoro que siguen haciendo la vieja política, buscando el escándalo”, expresó Fernández Recalde.

En relación al regalo de la caja navideña y la ropa señaló: “no me parece tampoco polémico que se pueda entregar un obsequio al empleado municipal sea poco o mucho, de marca o no, lo importante es el gesto que tuvo la Dirección de Recursos Humanos, de la cual el 90% de las trabajadoras de la Dirección de Recursos Humanos son mujeres. Así que no veo la polémica de la caja y el obsequio navideño, cuando se tuvo un gesto y un reconocimiento con todos los empleados municipales”, manifestó.