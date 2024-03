Aumenta la demanda de cuotas alimentarias en medio de la crisis económica

En medio de la crisis económica, el pedido de cuotas alimentarias ha experimentado un notable aumento, según explicó Cinthia Llanes, Abogada especializada en Derecho de Familia, en una entrevista con el Móvil de Misiones Cuatro.

“Siempre hubo una demanda con respecto a las cuotas alimentarias, pero la crisis económica ha incentivado aún más los pedidos. Antes había personas que se negaban porque podían llegar a fin de mes, hoy es una necesidad. Por más esfuerzo que hagan las mamás, es imposible llegar a fin de mes”, expresó Llanes.

La abogada enfatizó la importancia de acudir a un profesional para tramitar las cuotas alimentarias. Para aquellos que no cuentan con los recursos, Llanes recomendó solicitar asistencia a la Defensoría. Llanes también explicó que existe una diferencia significativa cuando una persona está registrada o no. En el primer caso, se procede al embargo de la cuota alimentaria, lo cual facilita el proceso. Sin embargo, esto no significa que no se pueda fijar una cuota alimentaria cuando una persona no está registrada.

En el caso de que la persona no cumpla con el pago de la cuota alimentaria, Llanes señaló que se pueden aplicar medidas razonables, como la prohibición de salida del país o la suspensión de la licencia de conducir. Además, destacó la importancia de iniciar los procesos para poner en mora a la persona morosa, lo que permitiría iniciar acciones legales contra los abuelos, tíos u otros allegados.