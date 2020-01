Barrio San Onofre se suma a los afectados por falta de agua

POSADAS. Mariano Fernández, presidente del Barrio San Onofre, dialogó con Misiones Cuatro ante la reiterada situación de falta de agua en la que se encuentran expresando que “otra vez volvemos a pasar el mismo problema que hace 20 días atrás: 5 días sin agua” y explicó que “en el barrio hay mucha gente carenciada en la zona, los chicos necesitan desayunar y merendar” y a pesar de que hay vecinos que cuentan con aljibes se vuelve insuficiente porque apenas cubre la posibilidad de cocinar o higienizarse mínimamente, dejando en falta la posibilidad de limpiar los hogares y otras tareas.

Ante la consulta de si se han hecho reclamos, explicó que la respuesta de SAMSA es siempre “que no saben cuándo van a poder terminar el trabajo porque es una empresa privada la que les hace la obra y que tenemos que esperar” pero remarcó que hace 2 días no hay agua y en este marco “la gente ya no sabe para dónde correr” y que a pesar de que ayudan desde la comisión vecinal comprando agua mineral para algunas familias, es urgente la necesidad de solucionarlo porque la poca agua que llega aparece en horas de la madrugada y alcanza para unos pocos tachos con los que se manejan durante el resto del día.

Cuando el servicio técnico de la empresa SAMSA se acercó hace 20 días a solucionar el problema, según Fernández, alegaron un problema con respecto a unos caños rotos, que supuestamente se había solucionado antes pero ya son 98 las veces que han contado tener el mismo asunto. A estas incomodidades se le suma la temporada de calor que trae el verano, pero Fernández afirmó que “esto no es de ahora” y que siempre “son los barrios de esta zona los más perjudicados”.