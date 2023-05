POSADAS. Mirian Benítez, una vecina del barrio Sesquicentenario, contó al móvil de MisionesCuatro, que necesitan reparación de las calles e iluminación.

“Hace muchos años que vivimos así, la calle no se arregla, no pasa el basurero. El presidente del barrio no hace nada, tampoco tenemos basurero”, comentó.

Además, dijo que los días que llueve mucho entra el agua en las viviendas.

Por último, dijo que en el barrio hace falta alumbrado público y que en horas de la noche “hay mucha inseguridad”.