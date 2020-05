Bº Güemes: vecina revela tener tres familiares con dengue y pide fumigación

POSADAS. “Están todos los mosquitos en las canaletas”, se quejó la vecina del barrio Güemes, Anselma Pedrozo, en diálogo con MisionesCuatro, al referirse a los posibles reservorios de mosquitos que existen en la zona. Según la vecina, el barrio sufre por la falta de alumbrado público y por la presencia del dengue.

“Mi hijo, mi nuera y la hija (de ellos), están con dengue. Menos yo y mi nieto, gracias a Dios”, expresó la mujer, dando cuenta de la presencia de tres infectados por dengue en su grupo familiar.

Consultada sobre los problemas de infraestructura y la falta de saneamiento en el barrio, Anselma reveló: “Esto está así hace años, desde la época (del ex intendente) Orlando Franco. El último que vino a mentir acá, fue el que salió, (el ex alcalde Joaquín) Losada, pero se perdió del mapa”, dijo con cierta ironía. Por otra parte, Anselma remarcó que otro problema es l falta de alumbrado público en la zona, lo que deriva en hechos de inseguridad. “EMSA no viene a arreglar la luz del alumbrado en calle Timbó”, manifestó la vecina.

Para los vecinos de la zona, es crucial la fumigación para eliminar los vectores del dengue. “El otro día estuvieron fumigando (cerca) pero no llegaron hasta acá”, dijo Anselma.