Continúan las denuncias por sobreprecios en las boletas de luz

POSADAS. Siguen las denuncias por sobreprecios en las boletas de luz. Tras la denuncia de Mariana Lagable, este fin de semana a MisionesCuatro, quien reveló que este mes recibió $37.149,03 en la boleta de Energía de Misiones, se suma el reclamo de Ezequiel.

En diálogo con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, el vecino contó que en enero recibió una boleta de $11.000, en febrero $18.000 y, la última, $28.000. “No se justifica el consumo”, expresó.

Ezequiel contó que vive junto a su esposa y su pequeño hijo y, en relación al uso de artefactos eléctricos del hogar comentó: “tengo dos aires que no se usan prácticamente, únicamente a la noche porque no estamos todo el día, televisor, heladera. Cocina eléctrica no hay”.

“Es demasiado, hace varios meses cambié toda la instalación desde el pilar”, agregó.

Consultado si hizo algún reclamo respondió: “no reconocieron el error de facturación”.