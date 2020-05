Denuncian que una menor fue abusada

Ahora, la familia de la joven teme que este hombre vuelva abusar porque se encuentra libre y la justicia no avanza.

“Encontré rara a mi hermana no era la misma, empecé a hablarle de los derechos de la mujer y encontré la manera de sacarle información, llega un momento que se quiebra y dijo que fue abusada, quedamos todos en shock”, relató Matías a Misiones Cuatro.

Quién agregó que los hechos ocurrieron hace dos semanas y que se dirigieron a hacer la denuncia.

Matías manifestó sentirse abandonados por la policía de la Mujer de Fátima, “le dejé mis contactos y en esos días nos iban a comunicar si teníamos que hacer alguna denuncia”.

“Ya se hizo el estudio forense a mi hermana y no nos dieron los estudios, sentimos que no tenemos valor para ellos, cuando a él le dieron la libertad, ¿Por qué no nos informaron a nosotros para que estemos preparados?”, cuestionó.

En cuanto al abusador relató. “Él es familiar está casado con mi tía, en esa parte no sabemos más que hacer, se hace de la víctima y dijo que fue una calumnia”.

“Él puede estar abusando de otra menor y la justicia no hace nada”.

Dijo que su hermana está con pánico y no duerme de noche.