El metro cuadrado de vivienda construida cuesta $70 mil y sigue en aumento

POSADAS. “Hubo muchas remodelaciones, hay una remodelación por cuadra en Posadas”, confió Nicolás Dei Castelli, titular de la Cámara de la Construcción Delegación Misiones, quien ratificó que el aumento de la demanda producto del confinamiento por el coronavirus, sumado a la inestabilidad del dólar y el sobre-stock de materiales, está disparando el precio de los insumos y de las obras en el sector de la construcción.

En diálogo con MisionesCuatro, Dei Castelli explicó que la actividad, producto del confinamiento por el coronavirus (Covid-19) “primero se planchó un poco la obra pública. Pero ahora ya quedó liberada. Hoy tenemos activa la obra pública y mucha demanda de la obra privada”, sostuvo.

Según Dei Castelli, la pandemia del coronavirus tuvo su incidencia porque las fábricas de insumos trabajaban con medios turnos y personal limitado.

Sin embargo, el jefe de la Cámara de la Construcción insistió en que el principal problema en la provincia es que “no hay stock. El faltante más grave es en hierro chapa y perfiles. Acá tenemos fábrica de ladrillos. Entiendo que falta durlock, pero lo preocupante es un poco el cemento, aunque no tanto, pero sí el hierro, que es lo más grave”, aseguró. De acuerdo con los proveedores y fábricas, “para Enero estaría solucionado el problema del faltante”, agregó,

No obstante, Dei Castelli admitió que hay un sobre-stock que explica en parte, el faltante de materiales en un contexto de altísima demanda. “Con la suba del dólar, las empresas hacen acopio de materiales. Hay un sobre stock de (materiales de construcción) en las empresas”, opinó.

Consultado sobre los precios, Dei Castelli precisó: “El m2 cuadrado (de construcción de vivienda) está en los 60 – 70 mil pesos. Pero han variado mucho los insumos. No se tiene en claro cuánto han variado. En la fábrica no dicen a los corralones a cuanto lo venden y no tienen el costo de reposición. Eso genera incertidumbre”, advirtió Dei Castelli, dejando en claro que actualmente, el costo del metro cuadrado de construcción, no tiene techo.