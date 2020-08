Empleado municipal pide reductores de velocidad en Av. San Martín: “Varias personas corremos riesgo”

POSADAS. Un empleado municipal que se desempeña en la base ubicada en la zona de Avenida San Martín y Almafuerte, pidió públicamente que coloquen reductores de velocidad, más conocidos como “lomos de burro”, debido a que los vehículos pasan a gran velocidad y los trabajadores y transeúntes que pasan por el lugar, están en riesgo de ser atropellados.

“Hace 2 meses que empecé a trabajar en ese sector. Trabajo al lado de los tachos, anotando los vehículos que van a tirar basura. Hay peligro e incluso a mí, en tres oportunidades, casi me llevan por delante. Cuando larga el semáforo en San Martín y Urquiza, se juntan filas de autos. Es un peligro porque antes del tacho, está la avenida de la chacra 80 y no se ve. Sale gente con motos, en bicicleta, personas a pie, perros, y no se ve cuando viene el colectivo o cuando va a parar”, detalló Víctor.

Para este empleado, el lugar es peligroso porque, además, “hay mucha gente que trabajan alrededor del tacho y chicos que rodean el tacho. Pido que si hay posibilidad de que el intendente mande a colocar reductores de velocidad. Para protección de la gente y la protección mía. Es mi integridad física y la de varias personas, las que están corriendo riesgo. Todo el tiempo, la Policía y yo estamos viendo como los chicos juegan a la pelota sobre la avenida. Y los autos pasan a toda velocidad”, recalcó Víctor.