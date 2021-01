Están a metros del Palacio de Justicia y con calles intransitables

POSADAS. Vecinos de la chacra 65 nos cuentan que hace décadas que esperan la pavimentación de una calle terrada que es verdaderamente intransitable. Según Juana Paiva, residente del lugar, “hace más 30 años que estoy acá y así está. Nunca arreglan la calle. Y se pide y se pide. Todo por el arroyo, pero nunca arreglan”, se quejó.

Para poder transitar el lugar en días de lluvia, “cuando no tenemos auto pagamos un remis. No hacen nada y eso que estamos frente al Palacio de Justicia. No arreglan nunca. Hemos hecho los reclamos”, insistió Paiva.

Según Paiva, las ambulancias pueden ingresar en el lugar. “Estamos bien porque no entra el agua, pero las lluvias torrenciales, traen toda la basura”, remató Paiva.

La chacra en cuestión está entre las avenidas Santa Catalina, Centenario, Alem y Tomás Guido. En tanto, la calle en cuestión es la Sotelo, que se encuentra a metros del Palacio de Justicia.