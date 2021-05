Fue víctima de robo y organizará venta de pollo para recuperar lo robado

POSADAS. La inseguridad sigue azotando en distintos puntos de la ciudad, en especial, en las zonas donde carece de iluminación.

Una de las personas que fue víctima de robo el fin de semana fue Diego, quien reside en la Chacra 149, en Villa Cabello. En diálogo con Misiones Cuatro, contó que entraron a su casa a robar mientras él y su familia se encontraban durmiendo.

Los ladrones ingresaron a su vivienda porque estaba sin llave y se llevaron elementos de gran valor económico. Por eso, este fin de semana estará realizando venta de pollo asado para solventar los gastos de la pérdida material.

“La idea es costar la pérdida que tuvimos. Fue incomodante y doloroso saber que nos entraron a robar, que entraron en nuestra casa, mientras mi familia y yo estábamos durmiendo”, relató Diego.

Contó que el robo ocurrió “sábado para ser domingo. Trabajamos hasta tarde, nos acostamos con mi esposa tipo 3 de la mañana y entre las 5 y 6, mi esposa me despierta, porque el perro estaba ladrando y cuando me levanto, me encuentro con la puerta del lado del pasillo del edificio abierta y las cosas todas revueltas”.

Dijo que los ladrones se llevaron las llaves de la puerta de la vivienda.

Relató que le robaron “microondas, billeteras con dinero, documentos y tarjetas de créditos, de obra social, hasta el modem de internet”.

Además, dijo que la puerta quedó sin llave y que se olvidó de revisar.

Comentó que la zona donde vive es insegura y agradece que la situación “no pasó a mayores”. “Porque si me encontraba ahí iba a reaccionar, porque tengo mi gente y las cosas podrían terminar mal”, manifestó el vecino.

Detalló que la venta de pollo asado y pollos al gancho a las llamas, para solventar los gastos de lo robado, será este sábado en la Chacra 149 y que los interesados en adquirirlos pueden comunicarse al teléfono celular: 3764-816506