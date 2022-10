Fuerte denuncia por encubrimiento a “Hijos del Poder” en Posadas: “Son sobrinos de un juez penal, apuñalaron a mi hijo y están sueltos”

POSADAS. Una gravísima denuncia de presunto encubrimiento de un intento de homicidio y protección a dos “Hijos del Poder” de Posadas, se conoció en los últimos días, cuando el abogado Horacio Enrique Koncke apuntó a dos sobrinos de un juez penal, que habrían acuchillado a su hijo frente a su casa en 2021.

“A mi hijo Lautaro le apuñalaron frente a mi casa, que son sobrinos de un juez penal. Me resulta raro que nosotros presentamos las fotos y no se incorporaron al expediente. Presentamos las denuncias con los testigos y ellos están sueltos. Viven a dos cuadras y no tienen orden de restricción”, denunció Koncke. Y añadió: “No les llamaron a declarar siquiera al que le apuñaló por ser supuestamente menor de 17 años”

Asimismo, cuando Koncke fue a hablar con el juez de menores de Posadas, este (César Raúl Jiménez), comentó que no sabe de la causa. “Dijo: ‘a mí no me mandaron ninguna causa acá’”, sostuvo el abogado, cuya matrícula profesional es la nro. 4572.

El presunto intento de asesinato o ataque con lesiones graves, agravado por el uso de arma blanca, “fue en agosto del año pasado. Y ni siquiera lo llamaron a declarar al que le apuñaló. En reiteradas oportunidades, con el abogado patrocinante, pedimos que se incorporen las pruebas a la causa. (Lautaro) estuvo internado en muy grave estado, el cuchillo casi le atravesó el corazón. Por milímetros no le mató a mi hijo”, advirtió Koncke.

Sin embargo, la causa no avanza de la manera en que la solicita la querella e incluso, según Koncke, habría encubrimiento por parte de un médico, en beneficio de los acusados. “Van a llamar a testimoniales que dice que le atendieron en la comisaría de Sol de Misiones, que nuncia le atendió. Falsificó su firma. Y en el hospital me resultó rara la actuación de los galenos. Porque dijeron que tenía una herida de 3 centímetros cuando a simple vista (se ve) que supera los 6 centímetros. Y es (una herida) muy honda”, fustigó el abogado, apuntando contra los médicos que atendieron a su hijo en Agosto del año pasado.

Juez de menores César Jiménez

“No sé por qué mienten, si tienen orden de encubrir. Con esto me doy cuenta que no es sólo mi caso, sino que está generalizado el encubrimiento cuando hay parientes, afinidades y contactos”, lanzó Koncke, vinculando el caso de su hijo con la cuestionada absolución de José Raúl García, el hijo de la directora del Iprodha Silvina Ramos, en el juicio por abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por el vínculo.

Para Koncke, esta posible protección a hijos del poder en Misiones, “atenta contra el orden constitucional, jurídico y contra la democracia. El poder (judicial provincial) es parcial. Y al ser parcial tendríamos que descubrir por qué los jueces actúan encubriendo a allegados del poder. Me siento triste porque en Misiones, porque buscando justicia, el poder judicial actúa para unas personas y para otras no. No somos iguales ante la ley”, se lamentó Koncke.

Por otra parte, el abogado advirtió: “Me parece que la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia están en la misma línea con la política, el gobierno de turno o con alguna directiva que hacen que actúen de esa forma. Se tratará de llegar a la Corte Suprema donde se verán las atribuciones de cada responsable de lo que hicieron”, concluyó el abogado, anticipando que apelarán si el juez Jiménez desestima la causa contra los “sobrinos del poder”.

Según trascendió en las últimas horas, los implicados serían los sobrinos del juez de instrucción 3 de Posadas, Fernando Verón.