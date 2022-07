Inflación imparable: ¿Cómo hacen las familias para llenar la heladera?

POSADAS. En diálogo con el móvil de Misiones Cuatro, las jefas de hogar relataron como hacen para hacerle frente la inflación y si es posible llenar la heladera.

Elena Bareiro, contó que algunos productos que consume a diario no es posible encontrarlo en las góndolas: “todo está muy caro, hay productos que no se consiguen, como aceites y harina, los que no son de primera marca”.

Y agregó: “antes con 2000 pesos traías un montón y ahora una bolsita”.

Respecto a los alimentos que dejó de comprar comentó: “lácteos compro de vez en cuando para mi nieta. Las frutas están carísimas, pero no dejo de comprar, prefiero antes que la carne”, declaró la vecina.

Compras reducidas

Por su parte, Ramona Benítez, quien reside en el Barrio Itaembé Miní declaró: “tenemos que hacer malabares, usar poco, carne ya no compramos porque no se puede, pollo es lo que más compramos”, reveló.

Consultada sobre qué productos dejó de comprar señaló: “antes comprábamos dos o tres aceites, azúcar tres o cuatro kilos, ahora se compra uno”.

Dijo que la heladera es posible abastecerla “a principio de mes, pero no se llena”.

Búsqueda de precios

En el caso de Ángela Benke, residente en el Barrio Sol de Misiones, dijo que para hacer frente a la inflación: “se busca precios en algunas cosas. Esta todo caro, pero tampoco es imposible si te ponés a trabajar”, expresó.

Asimismo, agregó: “lo que más se deja comprar es ropa, la comida hay que comprar si o si”.

Y a modo de conclusión señaló: “somos tres y para llenar la heladera, se necesita un 35.000 o 40.000 pesos”.