La chacra 246 sigue en estado de abandono

POSADAS. Una de las vecinas del barrio radicada en la calle 92, Graciela Franco, contó a Misiones Cuatro que están cada vez más cansados de vivir en constante situación de insalubridad y abandono. Es que el arroyo que atraviesa la zona está contaminado por una cloaca que desagota residuos, dejando fuerte olor y trayendo problemas serios de salud para los niños.

A esta situación se le suma el pastizal que ha crecido en la plaza, dando lugar a la posibilidad de alimañas y riesgo de dengue por los mosquitos, en una ubicación que en tiempos de vacaciones podría ser aprovechada para el ocio y la recreación en el espacio verde. Graciela expresó: “no tenemos representantes, con las tormentas se inundan las hamacas y nadie viene ni da soluciones, porque las calles junto con la cloaca hacen que los chicos se enfermen”.

Al tiempo de precipitaciones reciben ayuda de Defensa Civil y Desarrollo Social, pero a su manera de ver, no consiste solamente en “traer un colchón y un poco de comida porque después de olvidan de nosotros y los problemas siguen”. Insistió también en la preocupación de que arreglen las calles, ya que ni las ambulancias ni los taxis quieren ingresar desde la av. Ituzaingó por el mal estado de las calles. El municipio no se presenta aun a desarrollar soluciones estructurales, mientras tanto Graciela Franco y los demás vecinos continúan en el intento de no ser desestimados por el Estado.

