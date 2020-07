Los bebés con menos de 500 gramos tienen un lugar en el cementerio

POSADAS. Desde diciembre del año pasado, los padres que han perdido a sus bebés tienen la posibilidad de darle sepultura en el cementerio Parque Tierra de Paz.

En ese marco, Misiones Cuatro dialogó con el médico cirujano, Juan Ramón González, uno de los pioneros de la iniciativa en nuestra provincia, quien al respecto declaró: “En corrientes, un cementerio tenía un espacio, es el primer cementerio del mundo con esa avanzada. Nuestras leyes no contemplan como ser humano después de los 500 gramos, somos residuos patológicos. Entonces, después de hablar con jueces, con abogados, no había nada que impida tener un espacio, legalmente no hay impedimento”, explicó el médico.

En ese sentido, contó la experiencia obtenida en Posadas: “se llevó a la práctica en diciembre del año pasado, el obispo Juan Rubén Martínez bendijo ese espacio, desde entonces, está disponible para todos los bebés de menos de 500 gramos, no tiene costo para los papás. El saber que tiene un espacio, alivia mucho a transitar ese duelo, saber que está ahí, que tiene nombre, porque se registra con nombre”, declaró González.

Y añadió: “la experiencia ya está hecha, tenemos una bebita en la parcela de los angelitos”.

“Veo lo bien que se hace en ayudar a las personas que han perdido su bebé. La parcela es gratuita, solo tienen que acercarse a preguntar. Ya tuvimos nuestra primera experiencia y fue excelente, así que considero que se va a ayudar a muchas mamás en este trance muy doloroso”, precisó.

Además, el médico contó que no fue posible obtener este espacio en el cementerio La Piedad, pero si tienen promesas en el camposanto de Garupá “cuando se disponga”, según señaló.